La Policía Nacional advierte sobre la nueva estrategia de los estafadores para usurpar tu identidad en WhatsApp

La llegada del mundo digital abrió un enorme abanico de posibilidades en todos los campos. Consiguió proporcionar acceso a información instantánea, facilitar la comunicación global, promover la innovación en diversas industrias y permitir la automatización de tareas. Ha cambiado la forma en que trabajamos, aprendemos y socializamos, transformando prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas.

Tristemente, la facilidad de comunicación y transacciones también ha permitido a los estafadores explotar la confianza y la falta de conocimiento de las personas en tecnología. Y en este sentido, la creatividad de los criminales es bastante notoria… y siempre encuentran nuevas formas de aprovecharse de la falta de sofisticación y preocupación por la seguridad de muchos usuarios.

Así, los defraudadores pueden optar por engañan a las personas para invertir en oportunidades inexistentes; falsas ofertas de empleo, que se utilizan para recopilar información personal o inducir a las personas a pagar por servicios o capacitación ficticios; ofertar productos a precios bajos o gratuitos que nunca se entregan después del pago; entre otras muchas cosas.

Y lo cierto es que la sofisticación y el alcance de estas estafas continúa creciendo año tras año. Por eso, es esencial que los usuarios estén informados y alerta para protegerse frente a los delincuentes.

Así es como pueden tomar control de tu cuenta de Whatsapp

Hace unos días, la Policía Nacional compartió un vídeo a través de su cuenta oficial de TikTok , donde alertaba sobre un nueva estrategia utilizada por los criminales para hacerse con el control de la cuenta de Whatsapp de los usuarios para suplantar tu identidad y llevar a cabo acciones malintencionadas.

Según explica el vídeo de la Policía Nacional, el estafador se hace pasar por el equipo técnico de WhatsApp durante una videollamada y te informa de un supuesto problema en tu cuenta. Para solucionarlo, te pide que compartas tu pantalla. Si accedes a esta petición, el estafador puede ver todo lo que haces en tu dispositivo. Luego, te solicita un código de verificación, lo que le permite acceder a tu cuenta de WhatsApp y suplantar tu identidad.

La Policía Nacional recuerda que el equipo técnico de WhatsApp nunca se pondrá en contacto con los usuarios de esta manera y aconseja no compartir -bajo ningún concepto- datos personales ni financieros, ni con el equipo técnico ni con ninguna entidad o persona que no sea de nuestra total confianza. En caso de duda, recomiendan contactar directamente con la app y, si lamentablemente ya te has convertido en víctima de la estafa, denunciar los hechos en la comisaría más cercana.

Otros consejos para mantenerse seguro

Aquí hay algunos consejos para protegerse de los estafadores, ya sea a través de internet o a través del teléfono móvil: