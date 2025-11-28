La Policía Nacional detiene a dos fugitivos de la camorra napolitana, uno de ellos líder del clan mafioso

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tenerife, en apenas 72 horas, a dos fugitivos reclamados por Italia y vinculados con la camorra napolitana. Ambos contaban con una Orden Europea de Detención para Entrega por diversos delitos enfrentándose, entre los dos, a penas de prisión de 60 años.

Uno de los detenidos es considerado como objetivo de alto valor –HVT- al ser uno de los líderes del grupo criminal Cancello-Raia-Cifariello de la camorra. Según los investigadores, podría haber seguido dirigiendo la organización desde Tenerife.

El segundo prófugo, también vinculado al clan mafioso, estaba reclamado por las autoridades italianas por su participación en un ataque con arma de fuego en el que se disparó hasta en 12 ocasiones a otra persona

La investigación se inició a finales del mes de octubre tras recibir la solicitud de colaboración a través de los acuerdos de intercambio de información de Policía Nacional con FAST Italia y la Oficina Sirene. Italia emitió una Orden Europea de Detención y Entrega a un varón por los delitos de chantaje, extorsión, secuestro, detención ilegal y toma de rehenes por los que podría cumplir hasta 30 años de prisión.

El fugitivo considerado HVT fue detenido el pasado miércoles en unos apartamentos turísticos de Rocas de Mar desde donde, al parecer, podría seguir dirigiendo a la organización criminal.

Por su parte, el segundo fugitivo fue localizado en un apartamento de alquiler vacacional en Tenerife; estaba reclamado por pertenencia a organización criminal y homicidio, tras un ataque con arma de fuego en la localidad italiana de Striano en 2024.