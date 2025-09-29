Presentadas cuatro denuncias contra la libertad sexual por lo sucedido en campamentos en Berneo

La Ertzaintza tiene registradas a día de hoy cuatro denuncias, todas ellas contra la libertad sexual, por hechos supuestamente sucedidos en los campamentos de verano de Bernedo, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza tuvo conocimiento a finales de 2024 de posibles hechos ocurridos en Bernedo, tras una conversación con las personas implicadas. En ese momento, se procedió a la apertura de las primeras diligencias policiales contando también con una declaración escrita del 22 de enero de 2025 de una persona del entorno de un menor que había acudido a los campamentos.

Según han explicado desde la Consejería de Seguridad, inmediatamente se inició una investigación en la que, entre otros, se tomó declaración a diferentes figuras con participación en los "udalekus". Tras recabar toda la información, "el 30 de abril de 2025, a las 10:51 horas, se remitió el atestado al juzgado" y se realizó otra remisión del atestado el 23 de septiembre tras comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas al atestado.

La primera denuncia se interpuso ante la Ertzaintza el 25 de agosto de 2025 por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los "udalekus" de Aibagar, y 2023 y 2024 en Bernedo.

El pasado viernes, 26 de septiembre, se registraron otras tres denuncias, en las comisarías de Laudio, Vitoria-Gasteiz y Deba-Urola, contra la libertad sexual por hechos ocurridos supuestamente en los "udalekus'" de Bernedo. La Ertzaintza continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.