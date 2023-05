Una profesora estadounidense se muestra sorprendida ante los diferentes usos del verbo 'quedar' en español

El español es una lengua muy rica en palabras, usos y significados. Sin embargo, puede convertirse en un idioma difícil de entender y aprender por un extranjero. Es esto lo que le ocurrió a una profesora estadounidense de español cuando fue a explicarle a sus alumnos el significado del verbo "quedar".

El verbo 'quedar' tiene registradas en la RAE 16 acepciones. Pero, además de eso, es un verbo muy versátil que usamos en muchos y muy diferentes casos sin apenas darnos cuenta.

Y es que la Real Academia Española, además de los 16 significados, aporta otros 12 ejemplos de locuciones verbales distintas en la que cada una significa una cosa.

Por lo que, si para los españoles, a veces, nos cuesta entender nuestro idioma y conocer el significado de todas las palabras que hay en un diccionario, para un extranjero se convierte en una tarea muy difícil.

Esta es la divertida manera en la que la profesora estadounidense comenta los significados de 'quedar'

Maddie, autora del vídeo, comienza preguntando a sus seguidores si alguna vez han escuchado el verbo 'quedar'. Verbo del que explica que se usa mucho en España.

Hace una demostración de ello con diferentes ejemplos: "Hoy me voy a quedar en casa", "esa chaqueta te queda muy bien", "¿quedamos a las seis?", "me quedan como cinco días aquí", "esa estación queda a dos minutos de mi casa" y "me quedé sin trabajo".

Un verbo que es muy versátil y que hace complicada la tarea de las personas que estudian español. La maestra explica a sus seguidores que el significado más conocido de 'quedar' es "estar en un lugar". Para el que pone el ejemplo de "me quedo en casa", frase en la que en inglés usarían el verbo "stay".

Otro de los significados que remarca es el de ponerse de acuerdo, concretar algo: "¿Quedamos a las cuatro?", pregunta para la que ellos usarían el verbo "get".

Pone un tercer ejemplo, en la acepción recogida por la RAE como "cesar, terminar o acabar": "Me quedan cuatro días aquí", frase para la que entonces usaría el verbo "have".

El vídeo continúa con muchos ejemplos más en los que compara el uso del verbo quedar con diferentes verbos que usaría en inglés para dichas frases.

Sin embargo, aunque en un principio este verbo pueda parecer complicado, la profesora explica que "es una muy buena palabra para introducir a tu vocabulario". Por lo que anima a sus seguidores que estudien dicho verbo para que así puedan comprender los distintos contextos de la palabra.

Finalmente acaba el vídeo con un chascarrillo: "El uso de quedar, te queda bien".