Protege tu hogar de las palomas con este simple truco de papel de aluminio

No hay una gran ciudad que no esté plagada de palomas. Estos animales, que para algunos no representan mayor inconveniente, pueden ser consideradas plagas que ensucian todo y portan enfermedades como histoplasmosis y criptococcosis, ambas infecciones fúngicas provenientes de sus excrementos, que también tienen un efecto corrosivo sobre la pintura de los coches y otras superficies.

Por esta razón, muchas personas buscan constantemente soluciones eficientes y prácticas para mantener a las palomas alejadas de sus jardines, balcones y otros espacios exteriores de sus hogares. Hoy te presentamos la solución más efectiva y económica de todas, una estrategia que no solo es fácil de implementar, sino que también ofrece resultados duraderos, asegurando que puedas disfrutar de tus espacios al aire libre sin la presencia indeseada de estas aves.

La solución para las palomas con papel aluminio

El papel de aluminio es un producto que todos tenemos en casa o al que podemos acceder fácilmente debido a su precio. Pero, para las palomas, este simple material representa un dolor de cabeza, por lo que colocarlo en zonas como las barandillas de los balcones, las cornisas, entre otros, puede evitar que se aparezcan en tu hogar.

Está claro que no todo lo que brilla es oro, pero en este caso casi que sí. La capacidad que tiene el aluminio para reflejar la luz solar y destellar hace que sea imposible para las palomas tener visibilidad. En este sentido, estas aves preferirán situarse en otros lugares más cómodos y libres de ese brillo que les puede resultar ensordecedor.

Este método es muy fácil de aplicar, solo es necesario cortar el papel de aluminio en secciones o tiras lo suficientemente grandes como para colocarlas en superficies en las que las palomas se suelen posar. La idea es que el movimiento del viento también favorezca el reflejo del sol para que tenga mayor efecto en las palomas y no les provoque ir hacia ese sitio.

También es importante tener en cuenta que el papel de aluminio pierde su brillo con el paso del tiempo y con la exposición a la contaminación, el agua, el sol, entre otros, por lo que es necesario cambiarlo con cierta periodicidad para que el truco siga teniendo efecto.

Otros trucos para ahuyentar palomas

Con el mismo efecto que el papel de aluminio, puedes hacer uso de CDs viejos troceados y colgados de un hilo en las cornisas y barandillas. También es útil esparcir repelentes naturales como pimienta de cayena o ajo en polvo en las áreas frecuentadas por las palomas, o colocar figuras de búhos o halcones de plástico para disuadirlas al simular la presencia de depredadores.