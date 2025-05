La mayoría de nosotros cree que para ser escuchado hay que demostrar que tenemos la razón, hablar más fuerte o ser persuasivo. Pero la doctora Caroline Fleck, psicóloga de Stanford, consultora de empresas e instructora clínica, propone todo lo contrario: escuchar con curiosidad y validar antes de intervenir.

En una entrevista reciente, Fleck explicó que la clave para conectar -en el trabajo, en la familia o incluso en situaciones de conflicto- está en una pregunta de dos partes: ¿Cuál es el punto de esta persona, y cómo puedo construir sobre él? Esta fórmula, afirma, nos obliga a dejar de pensar en la respuesta y empezar a prestar atención real.

La validación como herramienta de influencia

Psicóloga de Stanford revela la pregunta que transforma cualquier conversación Unsplash

Fleck, autora del libro Validation: The New Psychology of Influence, sostiene que validar no es lo mismo que estar de acuerdo. Es simplemente reconocer la experiencia emocional del otro sin juicio. Esto, según sus investigaciones, es lo que más aumenta la cooperación, la confianza y la influencia.

De hecho, esta técnica proviene de una corriente terapéutica conocida como Terapia Dialéctica Conductual (DBT), desarrollada originalmente para tratar casos complejos como trastornos de personalidad o ideaciones suicidas. Pero Fleck insiste: sus principios pueden aplicarse en cualquier conversación cotidiana.

Las 3 claves para mejorar tu forma de comunicarte

Atención genuina

La experta asegura que no se trata solo de oír, sino de demostrar que estás ahí. "Esto se logra al dejar a un lado el juicio, haciendo pausas reales y dejando que el otro se exprese sin interrupciones", agrega.

Imitar el lenguaje corporal

"Copiar el lenguaje corporal del otro sin exagerar, crea una conexión inconsciente que mejora la empatía", señala Fleck y menciona que en un estudio realizado citado en su libro, los camareros que repetían los pedidos de los clientes obtenían hasta un 25% más de propina.

Mostrar empatía y comprensión

Y por último, la psicóloga señala que es muy importante demostrarle al otro, cuando haya terminado de hablar, que entendiste lo que trato de decir. Esto le dará a la otra persona la sensación de ser visto y entendido.

¿Validar antes que amar?

Una de las afirmaciones más provocadoras de la doctora Fleck es que la validación puede ser más poderosa que el amor. "Porque no se trata de amar una parte idealizada de la otra persona, sino de aceptar lo que realmente siente y muestra", explica.

Este tipo de comunicación es también lo que más reduce la intensidad emocional en situaciones límite. Fleck trabaja con personas en crisis, y asegura que muchos comportamientos extremos, como la autoagresión, son intentos de aliviar un dolor que no se siente validado ni comprendido.

En tiempos donde la polarización y el ego dominan las conversaciones, la propuesta de Caroline Fleck resulta casi revolucionaria. No se trata de ganar, sino de conectar. Y tal vez, solo tal vez, esa conexión sea el verdadero poder.