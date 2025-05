El psicólogo Buenaventura del Charco, sobre la soledad: "Es lo mismo que fumarte una cajetilla de tabaco al día"

La soledad no deseada se ha consolidado como uno de los principales desafíos en el ámbito de la salud mental en la sociedad actual. A pesar de que con frecuencia pasa inadvertida, sus consecuencias pueden llegar a ser tan graves como las de algunas enfermedades crónicas físicas.

Este fenómeno afecta especialmente a dos grupos de edad: los jóvenes y las personas mayores, generando una curva en forma de U. En Cataluña, por ejemplo, el 28,4% de los jóvenes entre 18 y 34 años experimentan este tipo de soledad, según el Barómetro de la Soledad No Deseada. A nivel general, el 18,4% de los habitantes de esta comunidad manifiestan sentirse solos, y un 12,6% sufren soledad crónica. En otras regiones del país, estas cifras pueden ser incluso más elevadas.

Para el psicólogo sanitario y autor Buenaventura del Charco, el acto de socializar es tan importante, o incluso más, que hacer ejercicio físico. En el pódcast Animales Humanos, señala: ''Nadie te dice que el tiempo que dedicas a eso (meditar, hacer deporte...) se lo estás quitando a tu gente''.

Estabilidad laboral y vínculos emocionales sólidos

Del Charco enfatiza que, según la evidencia científica, existen dos factores clave para prevenir trastornos mentales: contar con un empleo estable y no vivir en condiciones de precariedad, y disponer de una red emocional sólida. ''Tener colegas, gente que te quiere y con quienes compartes el día a día'', resume.

Los datos del barómetro de 2024 son preocupantes: siete de cada diez españoles han atravesado alguna vez situaciones de soledad no deseada. Desde el Observatorio Estatal se subraya la importancia de diferenciar entre el aislamiento social —entendido como la falta objetiva de relaciones— y la soledad no deseada, que es una percepción subjetiva y dolorosa de que las conexiones personales no son suficientes. Es decir, una persona puede estar rodeada de gente y, sin embargo, sentirse profundamente sola.

''La soledad impacta negativamente en la salud, tanto mental como física'', advierte del Charco. Añade que existen investigaciones que equiparan los efectos de la soledad crónica con los de fumar una cajetilla de cigarrillos al día en términos de salud física. ''Imagina entonces el daño a nivel psicológico'', concluye. También recomienda la lectura del libro El efecto aldea, de la psicóloga Susan Pinker.