Publican los precios por viaje de una feria y las respuestas no dan crédito: “Qué caro se ha puesto Eurodisney”

Este pasado fin de semana media España, como cada agosto, salió a la calle para celebrar sus tradicionales fiestas. Hasta los pueblos con menos población se visten de gala y juntan a todos sus vecinos para disfrutar de unos días festivos. Charangas y verbenas hasta el amanecer que hacen bailar a los más mayores y los más pequeños al unísono son la nota más característica, pero las fiestas de muchos pueblos y ciudades tienen mucho más.

Cada vez los ayuntamientos organizan eventos más originales de todo tipo, pero hay algo que sigue sin perderse en muchos lugares: la feria. Hinchables, camas elásticas, coches de choque y otras atracciones míticas como el tren de la bruja amenizan y apasionan a los más pequeños durante estos días, pero también complican a sus padres. Los niños solo quieren subirse una y otra vez a todas las atracciones posibles, pero eso no siempre puede ser así.

Aunque los padres también tienen derecho a disfrutar y estar en otras zonas, esa no es la principal razón sino el coste económico de los viajes. Subirse a las atracciones de las ferias nunca ha sido barato, pero, como todo en los últimos años, el precio por viaje ha subido considerablemente, siendo inasumible en muchas ocasiones. Sin embargo, no suele ser tan exagerado como en una que ha publicado Sergio Navarro en su cuenta de 'X' y ha desatado un intenso debate.

El llamativo precio que cobra una feria por viaje

La publicación muestra un curioso cartel con los precios. El precio por un viaje es de 6€, un precio alto, pero no desorbitado. Los viajes individuales no suelen ser demasiado económicos, pero se suelen realizar ofertas para compensarlo e incentivar a la compra de un mayor número de ellos. Ahí es donde se puede ver lo más curioso. Al ver el precio del siguiente número de viajes, la sorpresa es grande: dos cuestan 12 euros y tres 18.

Observando una mayor cantidad de viajes en la tabla nada cambia y las ofertas son inexistentes: seis viajes son 36 euros y diez 60. La sorpresa del autor de la publicación es enorme: "Parece una oferta, pero es la tabla del 6". Parece una simple broma, pero es la pura realidad. La lista de precios es literalmente la tabla de multiplicar de dicho número y se olvida de cualquier reducción por comprar un número grande de viajes.

¿Una feria o un parque temático?

Los usuarios se toman con humor el alto precio de esta feria: "Qué caro se ha puesto Eurodisney (Disneyland París)" o "Es más barato ir a PortAventura", dicen algunos usuarios. Otros apuntan a que el cartel está por otros motivos y no a modo de oferta: "Tampoco parece una oferta, es para los que no saben sumar y/o multiplicar". Lo que sí es unánime es el sentimiento de inflación: "Hace poco tiempo, costaba entre 2,50 y los carísimos 3,50... ¡y me quejaba!".

[[LINK:EXTERNO|||https://x.com/lamagacronopia/status/1957181816319955000|||]]