¿Puede una furgoneta llegar a circular a 183 km/h? La Guardia Civil de Cáceres "pilla" a una que iba a esa velocidad

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, investigan al conductor de un furgón que fue detectado a 183 km/h en la autovía EX-A1, dentro del término municipal de Malpartida de Plasencia. Los hechos tuvieron lugar durante un servicio de control de velocidad realizado por una patrulla del Destacamento de Tráfico de Navalmoral de la Mata (Cáceres), en el marco de los dispositivos que la Guardia Civil desarrolla de forma habitual para la prevención de accidentes y el fomento de la seguridad vial en la red de carreteras de la provincia.

Durante el desarrollo del servicio, los agentes detectaron a través del cinemómetro (radar móvil) el furgón que circulaba a 183 km/h, una velocidad muy superior a la permitida para este tipo de vehículos, cuya limitación máxima en la vía era de 90 km/h.

Una vez identificado el conductor y comprobadas las circunstancias de la infracción, el hecho fue considerado constitutivo de un delito contra la seguridad vial, al superar ampliamente los límites establecidos en el artículo 379.1 del Código Penal, que tipifica como delito la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor a una velocidad superior en más de 80 km/h a la permitida en vías interurbanas.

Por este motivo, agentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de Cáceres, con base en Plasencia (Cáceres), investigaron penalmente al conductor e instruyeron las diligencias correspondientes ante la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial por circular superando en más de 80 km/h la velocidad máxima permitida, remitiendo las mismas a la autoridad judicial competente en Plasencia (Cáceres).

El conductor investigado se enfrenta a penas de prisión (de 3 a 6 meses), multa (de 6 a doce 12) o trabajos en beneficio de la comunidad (de 31 a 90 días), así como a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo que puede oscilar entre 1 y 4 años.