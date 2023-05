¿Por qué decimos ‘salud’ cuando alguien estornuda?

Cuando algo te irrita o te hace cosquillas en el interior de la nariz, aparece el reflejo del estornudo, que es la forma que tiene el organismo de eliminar cualquier cuerpo extraño o irritación de la nariz. Sin embargo, esta no es la única causa posible de este complicadísimo ejercicio coordinado entre muchos músculos del cuerpo, como los músculos abdominales, los del diafragma o los de la parte posterior de la garganta. Y cuando todos los músculos implicados hacen su trabajo, consiguen que aquello que causa la irritación salga volando por la nariz.

En resumen, el estornudo es una reacción automática e involuntaria sobre la que no tenemos ningún control. Lo único que podemos hacer realmente es tratar de evitar -en la medida de lo posible- los elementos que pueden desencadenarlo, como el polvo, la pimienta, las alergias, la hinchazón del resfriado, etc. Pero más allá de eso… no hay mucho que podamos hacer.

Cuando la reacción se ha desencadenado, lo único que queda es tratar de actuar de la forma más educada e higiénica posible, para provocar el menor trastorno con nuestro estornudo. Y eso se consigue cubriendo la nariz y la boca con un pañuelo desechable, con las mangas o con la parte interior del codo (pero nunca con la mano descubierta). De esta forma, no sólo lograremos evitar que los microbios se esparzan, sino que también daremos la impresión de que sabemos comportarnos de la manera adecuada

Mujer estornudando Mojpe/Pixabay Dominio Público

Algo curioso que también sucede o que debería suceder (porque es un comportamiento que demuestra decoro y saber estar), es que las personas que se encuentran a nuestro alrededor contesten a nuestro estornudo diciendo ‘salud’ o ‘Jesús’. Sin embargo, pocos saben cuál es realmente el origen de esta costumbre.

¿Por qué respondemos a un estornudo?

Decir ‘salud’ o ‘Jesús’ cuando alguien estornuda es una costumbre que se ha pasado de generación en generación entre los pueblos hispanoparlantes; que lo entienden como un gesto que demuestra respeto, amabilidad y consideración hacia la otra persona. Lo que muchos no saben es que es una costumbre tan antigua que para conocer su origen tenemos que retrotraernos hasta la época del Imperio Romano.

Concretamente, debemos viajar hasta la Roma de finales del siglo VI. En aquel momento, la ciudad se había visto invadida por las pestes y los romanos vivían (y morían) entre estornudos. Por eso, el papa Gregorio Magno pidió a los fieles que rezaran para que la enfermedad no se cobrase la vida de quien había estornudado, así como para que no se propagase más.

"El triunfo de la Muerte", óleo de Pieter Brueghel el Viejo. Pieter Brueghel el Viejo Pieter Brueghel el Viejo

De esta forma, los romanos empezaron a contestar a los estornudos con una pequeña plegaria del tipo ‘que Dios te bendiga’ o “que Dios te de Salud”. Al final, las fórmulas que acabaron perdurando en español fueron las conocidas ‘Jesús’ o ‘salud’. Aunque es algo que también podemos ver replicado en otros idiomas. Por ejemplo, en inglés lo más común es decir ‘bless you’, los franceses dicen ‘à tes souhaits’ (’a tus deseos’) y en italiano dicen ‘salute’. Que no son más que diferentes formulaciones de una misma plegaria.