El 8 de diciembre es cada año una de las fechas señaladas en el calendario laboral español. Se trata de una jornada festiva en todo el país y, aunque muchos la asocian simplemente con el puente de diciembre, lo cierto es que su origen está ligado a una celebración religiosa con siglos de tradición.

La festividad de la Inmaculada Concepción

El motivo por el que el 8 de diciembre es festivo en España es la conmemoración de la Inmaculada Concepción, una solemnidad de la Iglesia católica que hace referencia a la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Esta festividad es especialmente arraigada en España, donde tiene rango de día festivo nacional desde hace décadas.

La celebración fue establecida como dogma por el papa Pío IX en 1854, aunque la devoción en España es anterior. De hecho, la Inmaculada es patrona de España y también patrona de instituciones tan históricas como la Infantería del Ejército, que rinde honores cada 8 de diciembre.

Un festivo clave en el puente de diciembre

La coincidencia del 8 de diciembre con el festivo del Día de la Constitución (6 de diciembre) convierte esta semana en una de las más esperadas del año para el turismo, el comercio y las actividades navideñas. En muchos casos, ambos festivos dan lugar al conocido “puente de diciembre”, uno de los más largos del calendario.

En definitiva, el 8 de diciembre es festivo en España por su raíz religiosa y su relevancia histórica en la tradición española, una fecha que se mantiene año tras año como una de las más significativas del mes de diciembre.