A qué horas debes cerrar las ventanas para mantener tu casa caliente después de ventilar en los días fríos

Cuando llegan las bajas temperaturas, mantener el hogar caliente sin que suban demasiado los gastos de energía se convierte en una prioridad.

Una de las dudas más comunes es si conviene mantener siempre las ventanas cerradas o si es posible ventilar sin que la casa pierda calor. Lo importante no está en evitar abrirlas, sino en hacerlo en el momento adecuado.

Ventilar a la hora correcta

En invierno es importante renovar el aire, pero también lo es conservar la temperatura interior. Por eso, lo más recomendable es abrir las ventanas durante las horas del día en que el ambiente exterior suele ser menos frío.

La franja de la mañana hasta primeras horas de la tarde resulta ideal para ventilar. Permite que circule aire fresco y, si el sol acompaña, incluso puede aportar algo de calor natural.

Una vez que la luz solar empieza a disminuir, las temperaturas caen rápidamente. Por ese motivo, cerrar las ventanas a media tarde, antes del atardecer es fundamental para evitar que el calor acumulado escape y que el aire frío se cuele por cualquier rendija.

El frío se cuela por donde menos lo esperas

Mantener las ventanas cerradas no es suficiente si existen pequeños huecos o marcos mal ajustados.

Un mal sellado permite que las corrientes frías entren sin que lo notes, reduciendo la eficiencia de la calefacción. Utilizar burletes o cintas aislantes es una forma económica y sencilla de reforzar la protección térmica del hogar.

Medidas adicionales para conservar el calor

Cerrar las ventanas a tiempo es solo uno de los pasos. Hay otras acciones simples que ayudan a mantener una temperatura interior más estable.

Evitar cubrir radiadores con muebles o cortinas para permitir que el calor se distribuya correctamente.

Colocar alfombras en suelos fríos para disminuir la sensación térmica baja.

Mantener las puertas interiores cerradas para conservar el calor en las estancias que se utilizan.

Bajar persianas o cerrar cortinas gruesas por la noche para añadir una capa extra de aislamiento.

Abrir por la mañana y cerrar antes de que caiga la tarde ayudará a retener el calor, reducir la pérdida de energía y mantener un ambiente más acogedor sin necesidad de aumentar la calefacción.