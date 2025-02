¿Por qué las infecciones sexuales están fuera de control entre los jóvenes?

Son las tres de la tarde y los primeros pacientes comienzan a llegar al Centro Sandoval Sur, ubicado dentro del recinto del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, en Madrid. Acuden sin cita, ya que aquí no es necesario concertarla. Es un lugar discreto y tranquilo. Abrió sus puertas en noviembre y, junto con el Centro Sandoval de la capital y otro recién inaugurado en Chamberí, conforman los tres centros en la Comunidad de Madrid que tratan a pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Este despliegue sanitario refleja la creciente preocupación social, política y sanitaria ante el aumento de este tipo de infecciones, entre las que destacan la gonorrea, la sífilis, la clamidia y el linfogranuloma venéreo, fundamentalmente.

Los datos son alarmantes. Así lo reconocen los sanitarios, especialmente entre la población más joven. Según el último informe del Instituto de Salud Carlos III, entre 2021 y 2023 la infección gonocócica aumentó un 42,6%, la sífilis un 24,1% y la clamidia un 20,7% anual entre 2016 y 2023. En cuanto al perfil de las personas contagiadas, la mayoría son hombres (80% en casos de gonorrea, 88% en sífilis, por ejemplo) y en cuanto a la edad, el mayor número de casos se reporta en el grupo de 25 a 34 años, especialmente para clamidia, gonorrea y sífilis.

ITS T. Nieto LA RAZÓN

En el caso de las mujeres, la mayor proporción de casos de gonorrea y clamidia se encuentra en menores de 25 años, mientras que la sífilis y el linfogranuloma afectan más a mujeres de entre 25 y 34 años. «Existe un aumento importante en la incidencia de las transmisiones de ITS, y ante esta situación, es necesario ofrecer servicios especializados en este tipo de infecciones», explica a LA RAZÓN Juan Emilio Losa, jefe médico de infecciones y responsable asistencial del Centro Sandoval Sur. En su equipo trabajan dos médicos, dos enfermeros, un auxiliar de enfermería, un celador, un trabajador social, un farmacéutico y una persona en administración. «Es probable que, debido a la demanda, el equipo se amplíe», confiesa el doctor.

Sobre las causas del pico histórico de ITS, Losa menciona varios factores. En primer lugar, «el hecho de que el VIH haya dejado de ser una enfermedad mortal, se haya convertido en una enfermedad crónica gracias a los tratamientos creándose así una falsa sensación de seguridad. Tal vez no hemos sabido comunicar suficientemente bien que existen otros tipos de ITS, no solo el VIH. Aquellos que están en PREP, es decir, el tratamiento de Profilaxis Pre-Exposición, a veces no son conscientes de que esta pastilla tan solo previene la transmisión del VIH, no el resto de ITS». Aunque se notifican unos 3.000 casos nuevos de VIH al año (800 solo en la Comunidad de Madrid), Losa señala que «los datos son optimistas. Sigue siendo un problema de salud pública, pero ya no es una emergencia. La tendencia de transmisiones sigue siendo descendente».

Insiste, sin embargo, en que la única medida efectiva para prevenir todas las ITS es «el uso adecuado del preservativo».

El perfil de los pacientes es predominantemente masculino, con una edad media de 30 años. «Cada vez se ven más casos en edades más tempranas porque el inicio de las relaciones sexuales es más precoz y variado. Por ello, considero importante una prevención combinada entre el uso del preservativo y más programas de educación sexual», matiza el médico.

Las drogas sexuales

Otros factores que explican el aumento de ITS en la Generación Z y los millennials incluyen «un mayor número de parejas sexuales entre los jóvenes, además de prácticas en auge como el ‘‘chemsex’’, es decir, el uso de drogas sexuales», según informan los profesionales del Centro Sandoval Sur.

Otro aspecto preocupante es que estas infecciones no siempre se toman tan en serio como otras que no son de origen sexual. Sin embargo, las secuelas y complicaciones que pueden derivarse de ellas no deben subestimarse.

«En muchos casos, estas ITS son asintomáticas y pasan desapercibidas. Sin embargo, pueden complicarse y derivar en cuadros graves. La sífilis es una infección sistémica que puede afectar a varios órganos y sistemas. Al igual que el VIH, también puede transmitirse al feto en mujeres gestantes. Puede afectar a cualquier parte del cuerpo, como la piel, el sistema nervioso, el hígado, las articulaciones, entre otros, y sus complicaciones pueden ser graves. No obstante, es tratable con penicilina, lo cual es positivo», afirma Losa. En el caso de la gonorrea, puede llevar a cuadros de sepsis grave si pasa a la sangre o provocar inflamaciones pélvicas, con afectaciones digestivas o artritis.

«La clamidia puede causar ceguera si no se trata adecuadamente. En ningún caso estamos hablando de enfermedades banales», asevera el médico, quien insiste en que el hecho de que se hayan mejorado las pruebas diagnósticas y se realicen con más frecuencia también influye en el aumento de la incidencia en las estadísticas.

Además de abrir centros sanitarios específicos para tratar estas infecciones, desde la esfera política se ha querido impulsar el uso del preservativo en las relaciones sexuales. El año pasado, Sanidad destinó 10 millones de euros en 2024 para financiar preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años. Como dato que ilustra a la perfección el desinterés juvenil por los preservativos, según un estudio de Iqvia, el año pasado las farmacias dispensaron un 15% menos de preservativos que en 2023. Sin embargo, la XII Edición del Barómetro «Los españoles y el sexo» apunta que no es la Generación Z la más «alérgica» al preservativo, sino que son los de la Generación X los que menos lo utilizan. Su uso cayó un 24% entre el último año en este colectivo.

¿Por qué no usan preservativos?

«Uno de los factores que ha contribuido al aumento de ITS es que hace años que no hay campañas de concienciación sobre el uso del preservativo. Además, hoy en día, este método profiláctico se percibe principalmente como una herramienta para prevenir embarazos no planificados, más que para evitar enfermedades de transmisión sexual. En cuanto al sexo oral, no se implementan medidas de prevención ni se contempla su uso. Como resultado, la utilización del preservativo ha disminuido considerablemente. Las campañas públicas de educación sexual son, por tanto, más necesarias que nunca», asevera la sexóloga Ana Lombardía.

Y es que, cuando se realizan campañas o cursos de educación sexual en los que se enseña sobre el uso del preservativo, «a menudo se pasa por alto un aspecto importante: la gente sabe para qué sirve el preservativo y que es la única manera de prevenir las ITS, pero a pesar de saber que protege, no siempre se usa. Esto se debe, en parte, a que los jóvenes tienen una menor percepción del riesgo en general, y es fundamental trabajar en este aspecto con ellos», añade.

Para ella, otro factor es la deseabilidad social: «Los jóvenes quieren encajar en el grupo y ser aceptados por sus iguales. El no usar preservativo es una forma de “encajar” y de mostrarse más atrevidos, arriesgados o “cool”. El preservativo, quizá, no está tan erotizado, y cuando eres adolescente, valoras más la sensación de libertad, el riesgo y no preocuparte por las consecuencias. Incluso, cuando se quiere usar el preservativo pero la pareja no lo acepta, muchos jóvenes prefieren no utilizarlo para no rechazar la idea de tener relaciones sexuales con su pareja».

El miedo a perder la erección, la vergüenza y la pornografía, donde casi nunca se utilizan medidas profilácticas, son factores decisivos también para explicar esta caída del uso del preservativo, que según todos los expertos es la única manera efectiva de revertir la tendencia alcista de las ITS.