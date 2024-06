Por qué no es recomendable utilizar el programa rápido de la lavadora

Es comprensible que las personas busquen la opción más rápida y eficiente para realizar las labores domésticas. En un mundo en el que siempre tenemos prisa, las tecnologías han facilitado muchas de las tareas indispensables del hogar como poner la lavadora, algo cotidiano que puede dar mucha pereza, sobre todo si esto toma un tiempo considerable en terminar, pues es importante tender la ropa.

Ante la prisa, el programa de lavado rápido puede ser muy tentador porque permite que la colada esté lista en menos de 40 minutos. Sin embargo, usar esta configuración en tu lavadora puede tener importantes repercusiones en la economía del hogar y en tus prendas, por lo que es recomendable usarse con previo conocimiento de sus contras.

Desventajas del ciclo corto de lavado

La desventaja principal es que tu ropa no quedará bien lavada. El programa exprés no conseguirá sacar manchas difíciles, esto se debe a que la ropa pasa menos tiempo en remojo, el detergente no consigue hacer efecto y la temperatura (30 grados) tampoco favorece para sacar las manchas más incrustadas.

El problema del detergente puede ser grave sobre todo si eres una persona con una piel delicada propensa a las alergias y brotes. Si el detergente no se disuelve bien puede provocar irritaciones. Tampoco es recomendable hacer uso de este ciclo cuando se trata de prendas que necesitan ser desinfectadas como los artículos de bebé, las toallas o las sábanas.

Además, el ciclo rápido puede reducir la vida útil de tu lavadora y tus prendas. ¿La razón? Este programa es supremamente agresivo en el centrifugado. Esto desgasta rápidamente la ropa, daña las telas y arruina completamente tejidos como la seda, lana o el encaje.

No obstante, lo que más afecta a los hogares es el consumo de energía. Si bien solemos asumir que un ciclo corto implica menos gasto de energía, el programa rápido tiene todo el efecto contrario. Al tener que hacer todos los pasos de un ciclo normal en menos de la mitad del tiempo, las lavadoras deben calentar el agua rápidamente y centrífuga con más fuerte, lo que significa que la lavadora usará toda su potencia gastando más energía.

Recomendaciones para el lavado rápido

Para verdaderamente sacarle provecho al programa rápido es necesario tener en cuenta algunos detalles como separar la ropa por colores; usar un poco menos de detergente que el habitual, para que pueda disolverse sin problema y evitemos alergias o brotes; poner una carga más pequeña (entre 2 y 5 kg), para que todo quede realmente limpio; y si existen manchas, lavar a mano previamente o usar un quitamanchas en la zona localizada.