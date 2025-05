¿Para qué sirve el bolsillo pequeño de los jeans? Esta es su importante función que muy pocos conocen

Los jeans, también conocidos como pantalones vaqueros (o tejanos) son una de las prendas de ropa más universales que existen, y tanto su potente resistencia como su estilo atemporal los han convertido en un icono de la moda desde hace más de un siglo, cuando apareció por primera vez. Sin embargo, hay pequeños detalles sobre su diseño que muchas personas pasan desapercibido. Lejos de sus botones, también se debe prestar atención al bolsillo pequeño que incluyen y que presentan un factor determinante más allá de estético y muy pocos lo conocen.

De hecho, en lo que primero se percatan los usuarios de este tipo de pantalones es en los pequeños botones metálicos ubicados alrededor de los bolsillos, cuya función es mucha más práctica, pues en realidad son remaches metálicos. Y es que tras la fabricación de los primeros jeans, se buscaba una solución para las áreas más vulnerables, los bolsillos especialmente las esquinas de estos, debido a la tensión y el peso de objetos guardados que podrían provocar fácilmente desgarros.

Así, colocar remaches metálicos en los puntos de mayor tensión podía reforzar las costuras, ya que esto no alargaría solo la duración de uso del pantalón, sino también ayudaba a sentar las bases para uno de los elementos más característicos de los jeans.

Historia de los pantalones jeans: Levi Strauss explica para qué sirve el bolsillo pequeño de los vaqueros

Pero los pantalones jeans no solo tienen dos bolsillos (es decir, izquierdo y derecho). Y es que aunque muchos no lo sepan, un pantalón vaquero tiene hasta cinco bolsillos: los dos delanteros, los dos traseros, y el bolsillo pequeño, también llamado bolsillo de reloj o "monedero" en el frente. Su utilidad lleva a muchas personas a preguntarse por su existencia, ya que realmente, es un pequeña bolsa en la que casi no cabe meter nada. Por supuesto, ni siquiera una cartera, un móvil, tarjetas o llaves, pero apenas puedes meter un reloj o muchas monedas (y grandes) sin la posibilidad de que se caigan.

Sin embargo, según explica la propia compañía, la respuesta sobre el uso y existencia del bolsillo pequeño de los jeans está en los antiguos cowboys, pues a principios del siglo XIX, antes de la creación de los pantalones vaqueros, que data de 1873, tenían necesidades que debían cubrirse.

Levi Strauss incorporó el bolsillo pequeño en los jeans porque los cowboys solían llevar sus relojes de bolsillos colgados de una cadena de chaleco, y con esa novedad, se podían guardar el reloj y que no se les rompiera.

Esta es la actualidad del bolsillo pequeño de los pantalones vaqueros y los objetos que puedes meter, según Levi´s

Si bien con el tiempo el reloj de bolsillo ha caído en desuso, con el tiempo se han ido popularizando otros objetos que también se pueden incluir algunos utensilios como los de pulsera, que aparecieron después, así como pequeñas pulseras u otro artículo que se puso de moda con el tiempo: el mechero Zippo, un famoso encendedor que anteriormente se usaba con mucha frecuencia y tenía que guardarse siempre en posición vertical.

Hoy en día, mucha gente apenas usa este bolsillo pequeño, así como se tiende a considerar un elementos estético. Pero lejos de esa creencia, se pueden guardar objetos pequeños como monedas (no muchas, por su extensión), las llaves, algún que otro billete o también mecheros y cerillas. Incluso, algunos expertos afirman que es un sitio ideal para pequeños objetos de valor (al no verse con tanta perspectiva que un bolsillo de los grandes), tickets y recibos o preservativos, que también pueden caber en el bolsillo pequeño.