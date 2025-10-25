¿Qué es el zatak y por qué Mohamed VI ha ordenado que se dicte una fatwua para su pago?

El zakat, o azaque, es una limosna obligatoria en el islam, que constituye el tercer pilar de la fe. Consiste en donar un porcentaje de la riqueza . El objetivo es purificar la riqueza y el alma, aliviar la pobreza, fomentar la solidaridad y promover la justicia social.

Mohamed VI, como Comendador de los Creyentes, ordenó la emisión de una fatwa (precepto para los musulmanes) que ha sido cumplimentada por el Consejo Superior de Eruditos (Ulemas), dentro del rito Maliki (es uno de los cuatro Madhab, escuelas de derecho y jurisprudencia islámica (fiqh) que existen dentro del Islam suní).

En el preámbulo de esta fatwa, el Consejo Superior de Ulemas enfatiza que el objetivo sigue siendo exclusivamente la explicación (Al Bayan), la comunicación (Attabligh) y el recordatorio (Atadkir), objetivo que está en el corazón del deber de los Ulemas.

Entre las novedades, la fatwa no se limita a los bienes comunes (granos, ganado), sino que también se extiende a productos agrícolas distintos de los cereales, así como a nuevos sectores del comercio, la industria y los servicios.

Según Lahcen Sguenfle, presidente del Consejo de Ulemas de la prefectura de Skhirate-Témara, este texto responde a una fuerte demanda de los marroquíes que desean comprender mejor las normas religiosas relacionadas con esta obligación fundamental del islam.

“El propósito de esta iniciativa es principalmente científico e informativo. Busca responder a las numerosas preguntas que tienen los ciudadanos sobre el zakat”, ha declarado a Le360. “Necesitábamos un texto claro y oficial, porque la cuestión surge constantemente. Dada la diversidad de ingresos y actividades económicas actuales, necesitábamos una respuesta sólida y estructurada", explica.

El texto define los tipos de bienes sujetos al zakat, fija el importe a pagar utilizando la plata como base de cálculo, permitiendo a los fieles consultar el oro, especifica el momento en que vence el zakat y determina las categorías sociales que tienen derecho a él. Todo musulmán debe pagar cuando su riqueza alcanza un umbral llamado nissab .

La evaluación del nisab se refiere al zakat sobre el dinero, incluidos los bienes comerciales, y que se fija de acuerdo con el nisab del oro y la plata. El nisab de oro equivale a 85 gramos, mientras que el de plata es de 595 gramos. Según los precios actuales, el valor del nisab de plata se estima en 7.438 dírhams, 695 euros (12 dírhams por gramo, 1,15 euros) y el del oro en 68 000 dírhams (800 dírhams por gramo, 74, 72 euros).

El sector comercial se ve afectado, incluyendo las transacciones con bienes, materias primas, divisas, acciones, ingresos de empresas comerciales o cualquier otro activo. Se paga cuando el valor alcanza el nisab de oro o plata, tras deducir los gastos de gestión, como salarios, alquileres o impuestos, adeudados antes de la fecha de cobro.

En el sector industrial, la fatwa abarca una amplia gama de actividades: agroalimentaria, procesamiento agrícola, industria de materiales de construcción, metalmecánica, química, electrónica, textil, cuero, imprenta, energía y fabricación de muebles. Para todas estas actividades, el zakat se calcula sobre el valor total, una vez deducidos los costes de producción, siempre con base en el nisab de oro/plata.

También se verán afectados los servicios bancarios, los seguros, las telecomunicaciones, la propiedad intelectual, los derechos de autor y de marca, los servicios sanitarios, la energía, el agua, el tratamiento de residuos, así como los servicios jurídicos, culturales, publicitarios y artísticos.

Uno de los principios básicos del zakat es que debe pagarse tan pronto como sea obligatorio. No es aconsejable retrasarlo sin una razón válida. El plazo ( hawl ) que determina la obligación de pagar el zakat varía según la naturaleza de los bienes en cuestión, explica la fatwa.

Los beneficiarios del zakat están definidos en la Surah At-Tawbah - versículo 60: "La limosna (As-Sadaqât) sólo está destinada a los pobres, los necesitados, los que trabajan en ella, aquellos cuyos corazones deben ser ganados (al Islam), la liberación de los yugos, los que están muy endeudados, en el camino de Allah, y para el viajero (en apuros)”.

Los principales beneficiarios son los pobres y los necesitados, dos categorías que reflejan diferentes niveles de penuria y necesidad. Priorizar estas dos categorías al principio de la lista significa que el zakat se destina principalmente a satisfacer las necesidades vitales y urgentes de las personas en situación precaria, seguidas de otras categorías, según se indica.