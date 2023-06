Robaba joyas en domicilios mediante el cambiazo mientras realizaba trabajos

Agentes de la Policía Nacional de Mallorca han detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado de hurto en domicilios donde trabajaba. Los agentes tuvieron conocimiento de que una persona vendía numerosas piezas de joyería a terceros. Las pesquisas policiales fueron dando resultado y centraron las sospechas en un hombre, trabajador de una empresa de aluminios que desarrollaba diferentes obras en domicilios de Palma y la Part Forana.

Los hechos empezaron a esclarecerse gracias a la colaboración de la empresa, que también se vio afectada por el trabajador desleal al dañar la imagen de la mercantil, con el consiguiente perjuicio ya que se trata de una empresa solvente y seria que nunca ha tenido problemas con ningún cliente.

El empleado aprovechaba para cometer los robos cuando realizaba los trabajos en los diferentes domicilios. Con el fin de no ser descubierto por sus compañeros, el investigado les pedía que fueran recoger material al vehículo o a la nave y conseguía de ese modo quedarse solo en los domicilios para llevar a cabo las sustracciones.

La forma de proceder era muy peculiar ya que tan solo sustraía algunas piezas; dejaba otras en el lugar y evitaba que los perjudicados se dieran cuenta del robo o que en otros casos pensaran que se trataba de un extravío. Había llevado a cabo estas acciones desde hace unos cinco años.

De hecho, los agentes han tenido muchas dificultades en la investigación ya que la mayoría de las víctimas no han llegado a denunciar, Se ha consegido localizar hasta el momento hasta once perjudicados, si bien se prevé que el número sea mucho mayor al haber muchas joyas que aún no han sido reconocidas por nadie.

Los investigadores han estimado que el beneficio obtenido por el presunto autor ascendería a más de 23.000 euros. En vista de los hechos los agentes procedieron a la detención del trabajador como presunto autor de hasta once hurtos; registraron su vehículo donde guardaba varias piezas de oro que ocultaba en un hueco con una tapa.

La investigación continúa abierta al objeto de poder localizar a más perjudicados. Algunas de las piezas de oro intervenidas durante la investigación llevan inscripciones por lo que se solicita colaboración ciudadana para la localización de que los legítimos propietarios, siendo las inscripciones siguientes: GUILLEM 18/08/1979 (ALIANZA); ANTONI 16/05/1992 (ALIANZA); R.S.A.S. 04/06/1946 (ALIANZA); CATY 22/03/1975 (ESCLAVA DE NACIMIENTO); IVAN 17/05/1977 (ESCLAVA DE NACIMIENTO); ABUELO BLAS A SU NIETO SERGIO JUAN NACIO EL 27/07/1967 (MEDALLA CON RELIEVE DE UN CASTILLO); 06/07/1944 JULIO ESPERANZA (COLGANTE CON UNA PIEDRA ROSA.