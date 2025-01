Sanidad tumbó la financiación del fármaco contra el tumor infantil más frecuente para no subir el gasto

El pasado jueves 23 de enero se hacía publica la decisión tomada por el Ministerio de Sanidad de Mónica García de rechazar la financiación del anticuerpo monoclonal blinatumomab, un medicamento esencial para tratar a determinados pacientes con leucemia linfoblástica aguda (LLA), el tipo de cáncer infantil más frecuente. Según consta textualmente en el documento donde se recogen los acuerdos establecidos por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, órgano adscrito a Sanidad encargado de la fijación del precio industrial máximo de los medicamentos, reunida el 20 de noviembre de 2024, «se acuerda proponer a la Dirección General la no inclusión de este medicamento en la prestación farmacéutica del SNS teniendo en cuenta criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario en el SNS».

Pese a la evidencia manifiesta a través de este documento, la ministra de Sanidad aseguró ayer, a través de un vídeo difundido en la red social X, que la decisión de financiar el fármaco no es suya, sino que la tomó el PP cuando gobernaba en el año 2017, ya que «la empresa farmacéutica pedía un precio desorbitado sin justificarlo». Y añade: «Los hospitales lo compran y lo administran a los pacientes que lo necesitan, especialmente a niños. No ha habido ningún problema para que lo reciban quienes lo necesitan. Otros pacientes ni siquiera tienen esa indicación y necesitan otro tipo de tratamientos».

Como publicó LA RAZÓN el lunes, 27 de enero, en España solo algunos pacientes pueden acceder a este medicamento. Lo hacen mediante medicación extranjera, proceso marcado por diferencias regionales y hospitalarias que genera desigualdad. Así lo aseguraron los hematólogos de prestigio consultados por este periódico.

Concretamente, el Servicio de Hematología del Hospital de Salamanca ha utilizado el anticuerpo monoclonal mediante uso compasivo, lo que supone que debe aprobarse de forma individualizada en cada centro hospitalario. En estos casos, el acceso se realiza a través de compra extranjera, lo que implica que su disponibilidad no está garantizada de forma equitativa ni rápida. «Supone que los médicos tengan que presionar para poder conseguirlo asumiendo trámites burocráticos que pueden demorarse semanas o meses, ir haciendo un seguimiento... Y, cuando finalmente lo conseguimos, el paciente puede estar ya en una recaída franca, donde las cosas han cambiado para peor», explicaba Josep María Ribera, hematólogo del Instituto Catalán de Oncología. Y reconocía: «No entiendo que un medicamento que está autorizado no se pueda prescribir».

Sin embargo, en contra de lo que asegura la ministra, «no todos los casos con evidencia clara de indicación acaban siendo aprobados, ya que los criterios varían entre centros e incluso entre comunidades autónomas, lo que lleva a situaciones de inequidad». Así lo lamentaba Ribera en el artículo referenciado. Hay hospitales que se niegan a pedir medicamentos como medicación extranjera cuando no está aprobada la financiación por Sanidad. Y no es un caso aislado. Ocurre en el Hospital de Badalona, de Tarragona, de Girona, e, incluso, en el Hospital Clínic de Barcelona o en el Hospital de Asturias (HUCA).

Una lamentable realidad

Las declaraciones de la ministra han sido señaladas en por algunos hematólogos con los que ha consultado LA RAZÓN como un «insulto a la inteligencia». Estos profesionales aseguran que la información difundida por los medios de comunicación no es una manipulación interesada, sino de una lamentable realidad que revela, sin posibilidad de matices, que la salud de los menores con leucemia linfoblástica aguda ha quedado relegada a una mera cuestión contable.

Precisamente, esta especialidad lamenta que la ministra todavía no haya considerado oportuno, tras casi dos años de peticiones, mantener una reunión con los representantes de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), siendo ésta una especialidad que está liderando el desarrollo de terapias avanzadas.

Aprobado desde 2015

El uso del anticuerpo monoclonal blinatumomab fue aprobado por la EMA en 2015 en adultos. Y se administró de forma gratuita hasta 2017, cuando se denegó su financiación por primera vez.

El fármaco ya es parte del arsenal terapéutico en países como Francia, Alemania e Italia desde hace más de cinco años. Los únicos países con los que España comparte su posición de inferioridad son Malta, Chipre, Croacia, Islandia y Letonia.

Gracias a la evidencia científica acumulada, cuenta con nuevas indicaciones. La última se conoció ayer, 30 de enero. Europa anunciaba su aprobación en monoterapia como parte del tratamiento de consolidación de pacientes adultos con leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B con cromosoma Filadelfia negativo y CD19 positivo de reciente diagnóstico.