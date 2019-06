Se tatúa en el pecho la cicatriz de su hijo tras ser operado de corazón a 'vida o muerte'

El amor entre padres e hijos no tiene límites, y sin duda es el mayor que puede existir. Martin Watts, un hombre de 37 años, ha dado una muestra más de ello de una original forma al tatuarse una cicatriz en el pecho para que su hijo, que se había sometido a una operación de corazón de la que solo tenía un 10% de probabilidades de sobrevivir , no se sintiera mal al enseñar la suya, informa Exclusivadigital.com .

Había solo una posibilidad entre 10 de sobrevivir y en el caso de Joey, afortunadamente salió bien. El pequeño no es el único de la familia que lo padece, ya que su hermano también lo sufre. “Me dijeron que ambos podrían fallecer en cualquier momento, que si no intentábamos hacer algo ahora, sería inevitable más adelante”, contó su madre, Leanne Watts a Unilab.

Después de que el chaval recibiese el alta, su padre decidió tatuarse una cicatriz en el pecho, igual que la que tiene su hijo. “Es absolutamente fantástico, solo le muestra que no tiene nada que temer y que debe estar orgulloso de lo que ha logrado en la vida. No es fácil que un niño de seis años o cualquier otro se someta a este tipo de cirugía. Cuando Joey vio la cicatriz, solo dijo: ‘¿Es aquí donde me cortaron para arreglar mi corazón?’. Le hemos dicho que debería ser algo de lo que no debería avergonzarse. Todos los guerreros deben estar orgullosos de sus cicatrices”, ha afirmado el padre.