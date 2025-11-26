Acceso

Comunidad Valenciana

Sucesos

Un gran incendio obliga a evacuar el hospital Santa Lucía de Cartagena

De momento, no se han registrado daños personales

Un gran incendio obliga a evacuar el hospital Santa Lucía de Cartagena
Un gran incendio obliga a evacuar el hospital Santa Lucía de Cartagena La Razón
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

Un incendio declarado alrededor de las siete y media de la mañana de este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores, mientras se trabaja en su extinción.

Fuentes del 112 han informado a EFE de que las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se registraron a las 7,25 horas. El fuego afecta a la terraza y las fachadas y según la fuentes no se han registrado heridos.

(Noticia en elaboración)

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas