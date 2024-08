La sencilla rutina de 10 minutos al día que combate la depresión y la ansiedad

En el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 5 por ciento de los adultos padece depresión, una enfermedad que afecta más a las mujeres que a los hombres. La depresión es un trastorno mental, que dependiendo de su intensidad, puede afectar en diferentes ámbitos de la vida. Ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores de las Universidades de Bath y Southampton, ha revelado cómo una práctica milenaria puede mejorar el bienestar, aliviar la depresión, combatir la ansiedad y ayudar a las personas a estar más motivadas para mejorar su estilo de vida. Los hallazgos se han publicado en el 'British Journal of Health Psychology' .

Se trata de la atención plena, o mindfulness, una técnica que consiste en prestar atención al momento presente de manera intencional. A través de ejercicios de respiración, meditación y observación de los pensamientos, se busca cultivar una mayor conciencia de uno mismo y del entorno. Este estudio, en el que participaron más de 1.200 personas de 91 países, ha demostrado que tan solo 10 minutos diarios de práctica diaria de mindfulness, a través de la aplicación móvil gratuita Medito, pueden proporcionar profundos beneficios para nuestra salud mental.

Los participantes, la mayoría de los cuales no tenían experiencia previa en mindfulness, fueron asignados aleatoriamente a una rutina de atención plena durante un mes o a un grupo control que escuchaba fragmentos de Alicia en el País de las Maravillas. Los resultados fueron sorprendentes. Tras el entrenamiento, los participantes que usaron la app de mindfulness reportaron mejoras significativas en diversos aspectos del bienestar psicológico y conductual.

Los sorprendentes beneficios del mindfulness

La depresión se redujo en un 19,2% más que el grupo de control, mientras que el bienestar general aumentó en un 6,9% más. Asimismo, se registró una disminución de la ansiedad en un 12,6% más. Las actitudes hacia la salud también mostraron una mejora notable, siendo un 7,1% más positivas que las del grupo de control. Además, las intenciones de comportamiento orientadas al cuidado de la salud incrementaron en un 6,5% más. Los efectos positivos de la atención plena se mantuvieron en gran medida después de 30 días, según las encuestas de seguimiento.

En sus comentarios, los participantes destacaron numerosos beneficios de la práctica de mindfulness. "Conciencia, autocontrol, gratitud, soy más paciente y disfruto más del momento presente. Mente despejada. Sentir que todo está bajo control y que podré hacer lo que me proponga", apuntó uno de ellos. "Realizar estas sesiones de meditación me ha permitido comprender mejor el funcionamiento de mi mente. Me han ayudado a comprender mejor muchas cosas y me han mostrado una perspectiva diferente a través de la cual mirar el mundo. Las palabras que me vienen a la mente son útiles, reveladoras y motivadoras", indicó otro.

La psicóloga Masha Remskar, autora de la investigación y experta en cambio de conducta atención plena y ejercicio de la Universidad de Bath, afirma que este estudio destaca que incluso prácticas breves y diarias de mindfulness pueden ofrecer beneficios, lo que la convierte en una herramienta sencilla pero poderosa para mejorar la salud mental. "Es emocionante ver cómo los beneficios del mindfulness se extienden más allá de la depresión, el bienestar y la ansiedad a otros comportamientos saludables, como dormir mejor y desarrollar intenciones más firmes para llevar un estilo de vida saludable. La atención plena desarrolla las habilidades psicológicas necesarias para crear hábitos saludables", añade. Los investigadores esperan demostrar en trabajos futuros que, una vez que se adquieren esas habilidades, se pueden utilizar para mejorar varios comportamientos saludables, desde hacer ejercicio regularmente hasta dejar de fumar.