Silvia Severino, psicóloga: “Si agradeces o te disculpas demasiado podrías tener un trauma”

Las personas actuamos en base a la educación que hemos recibido y a lo que hemos visto durante nuestra vida. Es habitual que un hijo replique las cosas que ha visto hacer a sus padres en casa, especialmente durante los primeros años de su vida, que son en los que se aprende la inmensa mayoría de cosas. Muchas de estas formas de actuar luego no se repiten de manera voluntaria sino que nacen prácticamente sin querer desde la persona.

Saludar al entrar a un sitio o agradecer al trabajador que te ha cobrado son simples gestos que se realizan de manera natural en base a la educación recibida y a la forma de ser de cada persona. Sin embargo, no todas hacen las mismas cosas en la misma situación. Cada forma de actuar tiene un significado muy concreto y puede venir marcado por algo sucedido en la infancia o en la adolescencia. La psicóloga Silvia Severino, que cuenta con más de 231.000 seguidores en TikTok, explicó en un vídeo cinco señales de que una persona podría tener un trauma sin saberlo.

Cinco señales de que podrías tener un trauma

La psicóloga explicó la primera señal nada más comenzar el vídeo: "Agradeces demasiado cuando alguien es amable contigo". Aunque este gesto muchas veces ocurre por mera educación, cuando es excesivo puede ocultar un trauma: "No estás acostumbrado a recibir sin pagar con culpa". Sin embargo, según Silvia Severino las personas que tienen un trauma están acostumbradas a que les pidan algo tras ser amables.

La segunda señal sigue el mismo camino a nivel psicológico: "Te disculpas todo el tiempo, incluso cuando no hiciste nada malo". Hay personas que tienen el perdón en la boca incluso cuando no han hecho nada malo. La especialista señala el motivo: "Te enseñaron a sentirte culpable hasta por existir". Al sentirse culpable por todo, este tipo de personas tiende más a disculparse. La tercera señal va dirigida hacia lo que parece la memoria: "No recuerdas tu infancia". Sin embargo, no lo es: "No es mala memoria, es tu mente protegiéndote de lo que dolió demasiado".

La forma de recibir los cumplidos, una señal

Otro indicativo que saca a la palestra también se relaciona con la forma de recibir palabras ajenas: "No sabes aceptar cumplidos", afirma. La razón es bastante reveladora: "No es humildad, es que no te los crees". No haberlos recibido nunca puede llevar a las personas a pensar que los reciben por quedar bien y no porque realmente sean sinceros. De ahí la importancia de solo decirlos con sinceridad y no para sacar algo a cambio porque puede acabar dañando a las personas.

La última señal es clara y concisa: "Nunca pides ayuda". Hay personas que por mal que estén no consiguen compartirlo con nadie que les pueda ayudar y el problema aumenta. La psicóloga explica por qué sucede así: "Aprendiste a hacerlo todo tú solo porque sentías que no podías confiar en nadie". Sin embargo, externalizar el problema muchas veces puede llevar a solucionarlo de una manera más rápida y eficaz.