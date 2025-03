Sito Miñanco, sobre la acusación de la Fiscalía: "Me quieren achacar todo lo que pasa en España"

El narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, ha denunciado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por tráfico de drogas, que la Fiscalía quiere achacarle "todo lo que pasa en España" y ha aseverado que la acusación está llena de "contradicciones, conjeturas y falacias".

Así se ha pronunciado en el turno de última palabra, del que ha decidido hacer uso porque, ha aseverado, en esta vista oral se juzga su vida: "Aquí se está juzgando mi vida. Mejor dicho, el resto de lo que queda de ella".

Tras este arranque, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, le ha dicho que lo que tuviera que decir que lo dijera rápido porque tenía que acabar ya la sesión, la número 31 de este macrojuicio que se ha extendido por cuatro meses.

Ante esta interrupción, el 'narco' gallego se ha mostrado nervioso y desacompasado en sus palabras pero ha retomado el uso de la palabra para cargar contra el Ministerio Público al entender que el juicio se debería haber celebrado hace cuatro años, y que no fue así porque "el fiscal anterior, el que estaba llevando la causa, todo lo que pasaba en España", se lo achacaba a él.

Ha negado así que hubiera una maniobra por parte de su defensa, que ha dirigido el letrado Jacobo Teijelo, para dilatar el procedimiento, tal y como habría mantenido en su informe la Fiscalía, y ha acusado a la fiscal de mentir --"esto no es verdad, ilustrísimo señor"--.

A continuación, Sito Miñanco ha explicado que tras leer el escrito de acusación "varias veces", puede asegurar que está repleto de afirmaciones "que no se pueden demostrar": "Puedo asegurarle que está lleno de contradicciones, que está lleno de conjeturas. ¿Y por qué no decirlo, señor? de Falacias que se pueden demostrar. No lo digo yo, lo dice el escrito de acusación".

Para fundamentar esto ha indicado que necesitaba "explayarse", y ha recordado que, si durante su interrogatorio, Guevara no le dejó explicar por qué no estaba relacionado con el buque Thorán --donde se icautó un alijo con más de tres toneladas de cocaína--, ahora sí podía hacerlo.

"Pero es que yo creo que ahora en la última palabra yo sí puedo explicar el por qué no era yo. Creo que puedo y creo que debo explicarlo", ha señalado, para luego ser interrumpido nuevamente por el magistrado que le ha dicho que lo que tuviera que explicar lo haría en la siguiente sesión. Tras esto, Guevara se ha levantado y ha abandonado la Sala dando por concluida la sesión de este jueves mucho antes de lo que ha sido habitual en otras jornadas.

Cabe recordar que en este juicio se juzga tanto a Sito Miñanco como al abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y a una cincuentena de personas vinculadas presuntamente con la red del 'narco', para el que la Fiscalía interesa 31 años y 6 meses de cárcel, y una multa de 950 millones de euros por los delitos de tráfico de droga en el seno de organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.

Para Boye, la pena solicitada es de 9 años y 9 meses de prisión mas una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial.

Tal y como explicaba el escrito de acusación, recogido por Europa press, todos los acusados están vinculados a la investigación desarrollada en el marco de la 'operación Mito', centrada en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.

Esa organización se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales, y todo ello mientras el narcotraficante gallego se encontraba en tercer grado penitenciario fruto de una condena previa a 16 años y 10 meses de prisión.

Ese tercer grado le permitía trabajar en un párking de Algeciras, pero "su única y verdadera actividad profesional continuaba siendo la introducción de sustancia estupefaciente en España" dado que mantenía la confianza de las organizaciones suministradoras y contaba con la logística suficiente, según Fiscalía.

El fiscal explicaba en su escrito que Sito Miñanco "contaba con (...) una pléyade de individuos que acumulaban una notable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, dispuestos a participar en estas iniciativas criminales, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad" que les pidiera.

Por eso, el Ministerio Público aseveraba que en realidad Sito Miñanco "había hecho del narcotráfico su modus vivendi de manera continuada y estable" a pesar de las diversas condenas impuestas por delitos contra la salud pública. "Carecía de la más mínima voluntad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad", explicaba.

Y resaltaba que tal era la "naturaleza eminentemente personalista" de la red que "todas y cada una de las decisiones eran adoptadas o supervisadas" por Sito Miñanco --que usaba el alias de Mario-- pese a las limitaciones que representaba su régimen penitenciario.

El escrito detallaba que, gracias a la investigación policial, se dio al traste con dos operaciones de la red que pretendían introducir "enormes cantidades de cocaína en España".

Una tuvo lugar en octubre de 2017 cuando se abordó el buque Thoran, que transportaba 3,3 toneladas de cocaína; y la segunda fue la aprehensión de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia en noviembre del mismo año, informa Ep.