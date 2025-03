¿Qué pasa si me okupan mi plaza de garaje? Esta es la solución: "Aunque saques las escrituras..."

La okupación es uno de los principales problemas para los españoles.Los delitos por allanamientos y usurpación de vivienda en España aumentaron un 7% en 2024 con 16.426 casos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con Cataluña (7.009) a la cabeza. Los okupas se ven alentados por la dificultad que tienen los propietarios para recuperar sus inmuebles, especialmente si los okupas son vulnerables, y los casos se multiplican en nuestro país.

Aunque la okupación de viviendas es la más habitual y conocida, desde un tiempo atrás se viene dando otra: la de plazas de garaje.La okupación de plazas de garaje se ha convertido en un desafío creciente que afecta a numerosos propietarios. Ya sea por desconocimiento o con intención deliberada, no es tan extraño como se piensa regresar de unas vacaciones o incluso de un fin de semana y encontrar un vehículo estacionado en nuestro espacio privado.

Esto desata los nervios de los propietarios, que se encuentran sin un lugar donde aparcar, pese a que les pertenece o pagan por ello. Alba, una creadora de contenido especializada en informar sobre temas sociales, abordó este tema ofreciendo posibles soluciones tras responder a dos preguntas: "¿Cómo que si me okupan la plaza de garaje me tengo que jo...? ¿Sabías que si te okupan la plaza de garaje no puedes hacer nada", se cuestiona.

¿Qué pasa si me okupan la plaza de garaje?

Tras formular ambas cuestiones, las resuelve de forma contundente: "Aunque saques las escrituras y demuestres que la plaza de aparcamiento es tuya, si te encuentras con un coche aparcado encima de tu hermoso terreno, ¡no puedes hacer nada!", afirma. Lo ejemplifica con un caso particular que tuvo lugar en nuestro país: "Es normal el cabreo de esta propietaria, que estuvo diez días con su plaza de garaje okupada hasta que llegó la Policía", afirma. "Pero bueno, tranquilo", comenta antes de proceder a explicar una solución, que aunque no es inmediata, sí la hay.

Esta es la solución si te okupan tu sitio en un garaje

"La okupación de una plaza de garaje está recogida en el Código Penal", tranquiliza. Posteriormente, Alba analiza el significado de que esto esté legislado: "Esto significa que estás en el derecho de denunciar a ese vecino y de emprender acciones legales contra él", explica. También si el okupa no es un vecino, aunque suele ocurrir menos. Se puede recuperar la plaza, pero se debe ir siempre por la vía legal.

¿Cómo debo actuar si me okupan?

Tras advertir en primera instancia, Alba profundiza sobre la manera en la que se debe actuar en los casos de okupación de garaje: "Denunciar a quien aparca en tu plaza de garaje es un acierto", confirma. Sin embargo, la experta avisa de que hay otras prácticas menos recomendables: "Pincharle las ruedas, rayarle la pintura o intentar moverle el coche a la fuerza es un error que volverá a la justicia en tu contra". Explica el motivo: "Estos actos también están recogidos en el Código Penal". Podrían ser delitos de amenazas o coacciones.

La solución más aconsejable para estos casos

Tras revelar lo que nunca se debe hacer, procede a aconsejar sobre los pasos a seguir antes de denunciar: "Identifica a la persona e intenta dialogar con ella". Llevar a cabo esto puede acortar el proceso: "Es lo más lógico, aunque siempre haya personas con las que no se puede tratar".

Abordar el problema con diálogo es siempre la opción más sensata. Escalar el conflicto a instancias judiciales puede prolongarse durante años, y en algunos casos, incluso dar lugar a argumentos legales para que el ocupante continúe utilizando la plaza mientras no exista un fallo definitivo.Denunciar judicialmente puede ser la única solución, pero no debe ser la primera porque no es la más rápida.