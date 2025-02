Soy un español lavando platos en Suiza y este es el dinero que gané en un día: “En solo siete horas…”

España se encuentra en pleno debate sobre la subida del Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI). El BOE de este miércoles recoge el decreto que sube el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los 1.134 euros actuales a 1.184 euros al mes, en 14 pagas. Esto es, 16.576 euros al año. Sin embargo, la gran polémica viene después de que se anuncie que tendrá que tributar en la renta este nuevo SMI, algo que Sánchez defiende ante Díaz y sin la presencia de Montero. Sin embargo, pese a haber ascendido, el SMI y los salarios medios se encuentran muy lejos de la media europea, especialmente de algunos como Suiza.

Ismael, un sanitario que trabaja en el país helvético explicó el que puede ser el motivo de esa diferencia en una entrevista a LA RAZÓN: "En este mundo los salarios van por convenio la mayoría de las veces y hay poca progresión". Posteriormente, comparó la situación con la oferta que recibió en Suiza: “Es triste, pero cuando a uno le ofrecen condiciones normales y buenas, no se lo cree porque, hablando en plata, está acostumbrado a una mierda”.

Él es sanitario, pero en otros muchos trabajos no cualificados el sueldo es igual de alto. Un trabajador de la construcción reveló que cobra lo que serían 6.000 euros con el cambio de moneda y un repartidor de comida a domicilio el equivalente a 4.000 euros. La revelación más contundente la hizo una limpiadora: "Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España", afirmó. Ella gana 30 euros a la hora con su trabajo. Este último caso es el más parecido al de Diego, otro español que se encuentra en Suiza y que ha revelado su sueldo por un día trabajando lavando platos en Suiza.

Este es el llamativo salario diario por lavar platos en Suiza

"Hice 7 horas y 25 minutos a 30 CHF la hora", explica. En total acumuló un total de 217,50 francos suizos por su jornada laboral. Esta cifra aún es más llamativa si la pasamos a euros, ya que son un total de 230 aproximadamente. En el vídeo muestra como es la cocina y rápidamente ejemplifica la limpieza de la vajilla y los utensilios. Llama poderosamente la atención que el salario lo recibe en un sobre, lo que puede hacer indicar que no se declara. Sin embargo, el resto de españoles que han mostrado su salario y es mediante nóminas bancarias.

El nivel de vida en Suiza es ampliamente superior al de España a nivel económico. Además, algunos gastos no son tan altos como se puede esperar. Una española reveló el gasto de una factura trimestral de la luz y no es nada exagerada en comparación a la de España. Sin embargo, tienen otros gastos adicionales, ya que la seguridad social no es similar. Además de un seguro médico, hay que pagar por diferentes asuntos médicos, como explicó el propio Diego en otros vídeos.

Esto tuvo que pagar un español por ir al médico en Suiza

"Llevo una hora llorando", explica al inicio de su vídeo. Revela que paga una cuota mensual de 381 francos mensuales por el seguro médico, pero además ha recibido cargos extra: "Por un lado tenemos una factura de 170,90 francos y por otro lado, una de 132,25 francos". Sufrió un cargo de más de 300 francos, que cree que debe cubrir el seguro, al que preguntó y debe entregar los recibos para obtener un respuesta.