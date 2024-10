Estas son algunas señales que indican que una persona miente según un experto en comunicación no verbal

El lenguaje corporal es de las cosas más difíciles de comprender pero, al mismo tiempo, proporciona más información sobre el comportamiento de una persona. Desde hace mucho tiempo se conoce, gracias a la cultura popular, un puñado de signos que permiten saber si alguien está mintiendo. Algunos son: bajar la vista, tocarse la nariz, cruzar las piernas, etc.

Mentir también es una enfermedad y trastorno psicológico, conocida como la mitomanía. Es considerada la adicción de las personas a mentir, también conocido como mentira patológica o pseudología fantástica. Además, las personas que sufren este trastorno pueden presentar a la vez otros síntomas como ansiedad, baja estima o dificultad para relacionarse.

Cómo los especialistas saben si te están mintiendo

En ocasiones puede ser algo realmente complicado. Por ello, algunos expertos en lenguaje corporal usan el llamado "método del triángulo". De esta forma pueden averiguar cuando alguien no dice la verdad y, pueden valorar conductas poco normales en momentos como una entrevista. Sin embargo, José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, aseguró en una entrevista que no existen señales corporales que solo puedan indicar que una persona miente.

Existen diversas señales por las que, según los expertos, se puede saber si alguien miente o no, estas son algunas de ellas:

Estar rígidos o el efecto estatua . Al contrario de lo que se piensa, cuando alguien miente se presenta una apariencia muy rígida, cuya rigidez desvela que algo no va con naturalidad. Al final, cuando alguien se siente cómodo es cuando más se mueve y gesticula.

. Al contrario de lo que se piensa, cuando alguien miente se presenta una apariencia muy rígida, cuya rigidez desvela que algo no va con naturalidad. Al final, cuando alguien se siente cómodo es cuando más se mueve y gesticula. La posición de huida o movimiento corporal . Según Martín Ovejero, una persona que miente suele dirigir sus pies o su cuerpo hacia una puerta o salida, como si quisiera escapar de la situación. Un signo revelador del nerviosismo de una persona.

. Según Martín Ovejero, una persona que miente suele dirigir sus pies o su cuerpo hacia una puerta o salida, como si quisiera escapar de la situación. Un signo revelador del nerviosismo de una persona. Hablar demasiado . Los mentirosos suelen dar mucha información cuando hablan, tan sólo para conseguir credibilidad en su discurso.

. Los mentirosos suelen dar mucha información cuando hablan, tan sólo para conseguir credibilidad en su discurso. Cambio de respiración . Una reacción habitual cuando alguien no dice la verdad. Suele ir acompañado de un titubeo de la voz y del gesto de encoger los hombros.

. Una reacción habitual cuando alguien no dice la verdad. Suele ir acompañado de un titubeo de la voz y del gesto de encoger los hombros. Repetición de gestos. Se repiten gestos manipuladores como: tocar el cabello, manipular algo de la muñeca o la ropa. Suelen aparecer como reflejos de estrés.

Del postureo a las mentiras en redes sociales

Mentir en redes sociales es bastante más sencillo que en la vida real. Una de las principales características es la de publicar una imagen para potenciar una visión favorable que queremos que otros tengan de nosotros. En estos casos, la principal razón para mentir es la vergüenza o evitar una mala reputación e imagen. Las redes sociales han hecho mucho daño, sobre todo en términos de salud mental. Se cree que la adicción a las redes sociales afecta a un 5% de los jóvenes y, que los casos de ansiedad y depresión han aumentado un 70% en los últimos 25 años.

Existen varias razones por las que la gente miente en redes sociales: