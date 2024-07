Test de personalidad: Ansioso, agresivo, inocente... Esta es tu forma de ser según cómo cierras el puño

Cada mano del cuerpo humano cuenta con 27 huesos, 29 articulaciones y 123 ligamentos. Toda esta compleja maquinaria se combina para hacer de nosotros unos de los pocos seres vivos con el 'pulgar oponible', todo un privilegio aquello de poder agarrar objetos.

Sin embargo, otras de las curiosas características de poseer el pulgar en esta posición y no como una pezuña o una aleta, es que a la hora de cerrar la mano en un puño, el pulgar queda fuera de lugar. Este puño cerrado ha sido interpretado por muchas culturas como un símbolo con significados muy diversos a lo largo de la historia: rendición, victoria, 'larga vida a Mao', invitación a una pelea, etc.

Dependiendo de cómo cierra el puño cada persona y, más especialmente, de dónde coloca el dedo pulgar, se pueden extraer diferentes conclusiones acerca de su carácter y su forma de ser.

Test de personalidad: ¿Qué dice de ti cómo cierras los puños?

Para el siguiente ejercicio, debes cerrar el puño de la manera más natural posible, sin poner mucho esfuerzo mental en ello, para no condicionar tu primera expresión más sincera. A continuación, fíjate en la siguiente imagen:

Ahora, comprueba a cuál de estos tres principales arquetipos se parece más la forma en la que has apretado el puño justo hace un segundo. Sé sincero contigo mismo, porque este simple gesto podría decir mucho sobre tu manera de ser.

1. Con el pulgar por dentro

Es un rasgo de personalidad muy ansiosa, de hecho, es uno de los gestos más comunes que las personas hacen cuando están ante una situación complicada que les altera los nervios o les produce malestar. Es típico en personas que se sienten oprimidas o ahogadas por sucesos externos a ellos mismos.

Se trata de una postura extraña y algo antinatural, que es raro que se dé en personas o en ambientes tranquilos. Uno aprieta su propio pulgar como para reafirmarse que está ahí y que no puede escapar, proyectando sus sentimientos mentales sobre su cuerpo.

2. Con el pulgar sobre la segunda falange

Esta es la postura más correcta si se quiere utilizar el puño como un arma en una pelea. Es la que le da más contundencia a la mano, siendo útil para golpear objetos o no hacerse daño en la mano si se está soportando un peso.

Es muy típica en personas desconfiadas, que siempre están alerta porque sospechan de todo el mundo. Esto les puede hacer parecer un poco exagerados o paranoicos, incluso algo violentos al resto de la gente.

3. Con el pulgar sobre el índice

Más fácil de encontrar en personas amables e inocentes. Alguien que cierra así el puño es porque no se ha visto involucrado, afortunadamente, en una pelea en su vida. Si se golpea a alguien de esta forma, lo más probable es que se rompa nuestra propia mano.

Se da mucho en personas confiadas e inexpertas, que no esperan que nada malo les pueda pasar, luego tampoco piensan en protegerse de ello. Viven la vida sin mirar lo que sucede alrededor, nada les turba.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

