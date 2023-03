Tienes 2 minutos para encontrar las tres nubes que se han escondido en este rebaño de ovejas

Desde el periódico La Razón, queremos arrojar el guante al cerebro del lector y plantearle un reto que puede hacernos pasar un rato volviéndonos locos en busca de la solución. El caricaturista húngaro Gergely Dudas- más conocido como Dudolf- lo publicó en su blog el pasado lunes, 27 de febrero. Ya hemos compartido en otras ocasiones los dibujos de este artista. Sus retos a lo “¿Dónde está Wally?” le convierten en “el rey de los acertijos visuales de internet”.

El objetivo del desafío es encontrar las tres nubes que se han camuflado en este rebaño de ovejas. Algo que no es nada sencillo, teniendo en cuenta que las nubes y las ovejas se parecen mucho entre ellas. Y lo peor de todo es que debemos encontrarlas en menos de 2 minutos.

¿Crees que eres capaz de conseguirlo?

Desafío visual. Encuentra las tres nubes que se han camuflado entre las ovejas thedudolf.blogspot.com

¿Por qué debo intentarlo?

Este tipo de acertijos puede resultar un tanto banal para muchas personas… o incluso, puede ser percibido por muchos como una pérdida de tiempo. Pero “perder tiempo” en ellos es algo mucho más importante de lo que podrían llegar a pensar. Tratar de resolver este tipo de retos durante unos minutos al día permite ejercitar nuestra mente y mantenerla en plena forma.

Es algo parecido a lo que ocurre con el ejercicio físico. Poner al cuerpo bajo este “estrés” es una de las mejores herramientas a nuestra disposición para mantener la salud de nuestros músculos, así como de aumentar nuestra fuerza, resistencia y flexibilidad; practicar estos ejercicios mentales será de gran utilidad para aumentar así nuestra agilidad y nuestra potencia cerebral. Obligarse a realizar este tipo de ejercicios de forma regular, resulta fundamental para conservar nuestras capacidades mentales y para fortalecerlas frente al deterioro cognitivo que -irremediablemente- a todos nos llega con la edad.

Hay muchos hábitos que podemos incluir en nuestra rutina diaria y que nos servirán para estimular la actividad cerebral y el razonamiento lógico, fortaleciendo así nuestra memoria. Por ejemplo, podemos prescindir de la calculadora del teléfono móvil para hacer los cálculos sencillos de nuestro día a día, podemos leer de forma habitual durante -al menos- una hora cada día o podemos practicar y aprender nuevos idiomas... o también podemos hacer ejercicios mentales.

De la misma forma que el deporte es la mejor herramienta de la que disponemos para mejorar la fuerza, resistencia y elasticidad de nuestros músculos, tratar de resolver estos ejercicios mentales es de gran utilidad para aumentar nuestra agilidad mental. Y obligarse a realizarlos de forma regular resulta fundamental para conservar nuestras capacidades.

La solución

Lo dicho, era un desafío complicado. Si no ha sido capaz de encontrar las tres nubes en estos dos minutos, no se preocupe. La realidad es que no eraprecisamente coser y cantar. Sobre todo porque hay que sobreponerse al mareo que experimentamos al tratar de sacar algo en claro del desorden visual que genera la composición anárquica del rebaño de ovejas.

Encuentra las tres ovejas que se esconden en el rebaño de ovejas thedudolf.blogspot.com

