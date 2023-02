Demuestra tu inteligencia. Forma el número 430 moviendo únicamente dos cerillas

Hay muchos motivos que pueden hacer que la memoria se deteriore, pero uno de los más comunes es la demencia; que es una enfermedad que afecta al pensamiento, al lenguaje y a la conducta. Las principales causas de la demencia son el Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy, la, demencia frontotemporal, la parálisis supranuclear progresiva, la hidrocefalia normotensiva o la enfermedad de las vacas locas (Creutzfeldt-Jakob), pero también el Parkinson, Huntington o la esclerosis múltiple.

La vida en solitario a los 50 años duplica el riesgo de padecer demencia en la vejez larazon

En el caso de que la causa de los olvidos sea la demencia, se pueden realizar ejercicios y rutinas mentales que ayuden a ralentizar el proceso; o incluso podemos realizar estos mucho antes de llegar a esta edad... antes de que haya alguna muestra de este deterioro cognitivo. Hay muchos hábitos que podemos incluir en nuestra rutina diaria y que nos servirán para estimular la actividad cerebral y el razonamiento lógico, fortaleciendo así nuestra memoria. Por ejemplo, podemos prescindir de la calculadora del teléfono móvil para hacer los cálculos sencillos de nuestro día a día, podemos leer de forma habitual durante -al menos- una hora cada día o podemos practicar y aprender nuevos idiomas... o también podemos hacer ejercicios mentales.

De la misma forma que el deporte es la mejor herramienta de la que disponemos para mejorar la fuerza, resistencia y elasticidad de nuestros músculos, tratar de resolver estos ejercicios mentales es de gran utilidad para aumentar nuestra agilidad mental. Y obligarse a realizarlos de forma regular resulta fundamental para conservar nuestras capacidades mentales y para fortalecerlas frente al deterioro cognitivo que -irremediablemente- a todos nos llega con la edad.

El reto de hoy lo compartió el diario peruano "Libelo" y consiste en mover dos de las cerillas de la imagen para formar con ellas el número 430. El planteamiento de este acertijo puede parecer un simple juego de bar... sin demasiadas complicaciones, pero es un ejercicio que verdadera puede poner a prueba nuestra agilidad mental. En realidad, se trata de un ejercicio que sería bastante accesible para cualquiera... si dispusiéramos de todo el tiempo del mundo para resolverlo, pero no es así. El único margen que tenemos es de 60 segundos. Así que, ya sabes lo que tienes que hacer: encuentra un lugar tranquilo y prepara el cronómetro. Evita cualquier distracción, observa la imagen y trata de resolver el acertijo en menos de 60 segundos:

Mueve dos cerillas y forma el número 430 LIBERO

La solución:

No era sencillo, ¿verdad?. Lo más probable es que, aún después de haberlo intentado con todas tus fuerzas durante un minuto... no hayas sido capaz de averiguar cómo formar el número 430 con estas 12 cerillas. No te preocupes, la gran mayoría de las personas no lo consigue a la primera... y luego hay un segundo grupo de personas que ni siquiera habrán tenido la paciencia para intentarlo y habrán bajado directamente por la pantalla para encontrar la solución. Bueno, pues a estos últimos les diremos que lo único que había que hacer era esto:

Mueve dos cerillas y forma el número 430 Libero

Si has disfrutado con este reto y todavía te ves con fuerzas para intentar resolver otros... quizás quieras echarle un ojo otros desafíos más o menos complicados. Te recomendamos, por ejemplo, este desafío visual... en el que tendrás que encontrar al elefante que se esconde en la imagen; o quizás prefieras intentar un reto matemático como este, que sólo un 5% de los que lo intentan es capaz de resolverlo. Otra opción que también tienes a tu disposición son los ejercicios de agilidad mental, que pondrán a tu cerebro en un brete y te permitirán desafiar a tus habilidades cognitivas.