Un tiktoker prueba las torrijas de Lidl y Mercadona y dicta sentencia sobre la mejor: económica y con mucho sabor

Con la llegada de la Semana Santa, no solo se revive una de las tradiciones más significativas del calendario, sino que también vuelve uno de los dulces más esperados de la temporada: las torrijas. Un clásico de la repostería española que, con su irresistible combinación de pan, leche, azúcar y canela, se convierte en el protagonista de muchas mesas durante estas fechas.

Sin embargo, no todos se animan a prepararlas en casa y, por comodidad o falta de tiempo, cada vez más personas optan por comprarlas ya preparadas para disfrutarlas en sus casas. En este sentido, supermercados como Lidl, Mercadona, Carrefour, Dia o Alcampo, entre otros, lo ponen fácil con una amplia variedad de torrijas, desde las más tradicionales hasta versiones innovadoras que conquistan todos los paladares.

Las torrijas de Lidl y Mercadona: ¿Cuáles son mejores?

Cada vez es más habitual comprar alimentos ya preparados, y más aún si se trata de dulces típicos de alguna época en concreto, como las torrijas. Por ello, el influencer Mario Baeza (@mario_baeza en TikTok) ha publicado un vídeo en dicha red social en el que analiza y compara las torrijas de dos de las principales cadenas de supermercados en España: Mercadona y Lidl.

"Dos tipos de torrijas: las de Lidl y las de Mercadona. Vamos a ver cuáles están mejor", comienza explicando el influencer en el vídeo que ha publicado en TikTok, que acto seguido explica que el pack comprado en Mercadona contiene cuatro unidades a un precio de 6.20 euros, mientras que el de Lidl lleva tres torrijas por 5.69 euros.

No obstante, tras probarlas, el influencer reconoce que no tiene ninguna duda en elegir cuál es la mejor de las dos, aunque hace unos apuntes previos, y es que una vez probadas las dos apunta que, aunque el grosor de las dos torrijas es similar, sí varían en el tamaño, pues la de Lidl es un poco más grande que la comercializada en Mercadona.

Tras ello, Mario apunta que le gusta "mucho más" la de Lidl que la de Mercadona, y no porque sea "un 'fan lover' de Lidl". "Me sabe mucho más a canela y cuando la muerdes la textura me parece mucho mejor que la de Mercadona", asegura en el vídeo.

De esta manera, el influencer reconoce que la torrija de Mercadona "apenas me sabe a canela y, cuando la he mordido, la textura no me ha gustado", por lo que reudo y veloz apostilla que "si tuviera que decantarme por una es por la de Lidl", que es bastante jugosa.

Los comentarios critican los precios

Por su parte, y como ees habitual, los cometarios de esta publicación han generado controversia entre quienes están de acuerdo con él y los que, por el contrario, critican que haya optado por comprar el producto a ese precio tan elevado.

"Pagar 6€ por unas torrijas, qué robo!! Si en casa te salen a 2€", comenta una usuaria, mientras que otra tira de ironía en su respuesta: "6€? Tienen wifi?". Por su parte, otros usuarios lamentan que en sus establecimientos de Mercadona no haya disponibilidad en el producto.

"En el Mercadona donde yo vivo no hay torrijas", apunta otra usuaria, mientras que otra apostilla que "en Barcelona no están…le he preguntado a la dependienta y va y me dice que solo están en Andalucía…alguien me confirma?".