Trágico suceso en Vitoria: muere un bebé de un año al caer por la ventana de un segundo piso

Trágico accidente en el barrio de Lakua-Arriaga en Vitoria, donde el pasado sábado 20 de septiembre un bebé de un año falleció tras caer de una ventana de un segundo piso en la calle Aguirrelanda.

Según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad a Diario de Noticias de Álava, la principal hipótesis que se maneja es la de una accidente, ya que la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza no ha detectado indicios de criminalidad.

Los servicios de emergencia se desplazaron al lugar de los hechos tras recibir el aviso y trasladaron al menor al hospital de Txagorritxu. Sin embargo, los facultativos no pudieron hacer nada por salvar su vida y sólo se pudo confirmar su fallecimiento.

En un primer momento, la Policía Local se hizo cargo del caso, pero inmediatamente las diligencias pasaron a la Ertzaintza. En estos momentos la investigación trata de esclarecer si el menor murió en el acto o de camino al hospital, informa el citado diario.