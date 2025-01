El truco para ahorrar hasta la mitad en productos de Mercadona: "Os juro que flipé"

Las fiestas de fin de año, las cenas extraordinarias o los regalos navideños provocan que nuestra cuenta bancaria se resienta de los gastos y muchos quieran limitar sus planes personales para poder ahorrar. La cuesta de enero suele coincidir también con el aumento de los precios por la subida de los impuestos y con la llegada de las rebajas, por lo que muchos acaban cayendo en la compra de ese capricho que tanto tiempo llevan buscando.

Esta situación conlleva que muchos intenten ahorrar por otro lado y de qué mejor manera que en la cesta de la compra. Todos sabemos que comparar precios, optar por marcas blancas y pensar previamente lo que hay que comprar son algunos de los trucos más efectivos, pero también están los que se fijan especialmente en las ofertas o descuentos. Nano, un conocido tiktoker, ha publicado recientemente un vídeo en el que muestra cómo se puede ahorrar hasta un 50% en el precio de los productos de Mercadona.

El truco viral para ahorrar en Mercadona

«Me he enterado que a una hora del día ponen todo el supermercado al 50%», asegura Nano al principio del vídeo. De hecho, él mismo pudo comprobar que la gente no estaba haciendo cola porque «estaban saqueando» la tienda. «Todos los días, una hora o dos antes de que el Mercadona cierre, aparecen los reponedores con las famosas etiquetas amarillas y todos los productos a los que les queda poco para caducar los ponen al 50%», explica el tiktoker.

Nano muestra que gracias a estas ofertas pudo comprar un pavo entero que inicialmente valía 20 euros por unos ocho euros; langostinos cocidos (de 5,92 euros que costaban a 2,96 euros) o una bandeja de tacos de pavo por 2,10 euros, siendo su precio inicial 4,83 euros. «Yo la verdad es que arrasé con el supermercado y me costó todo 60 euros» destaca el joven, que recalca que el truco también está en congelar esas compras inmediatamente para tenerlas bien guardadas.

"Os juro que flipé con todo lo que encontré"

«Siempre va a haber alguna oferta, pero el truco está en ir los sábados porque como en Mercadona cierran los domingos ponen casi toda la tienda en oferta», asegura él, que fue un sábado por la tarde y «os juro que flipé con todo lo que encontré». Nano recalca que siempre hay descuentos en la sección de carne, pescado, fruta y verdura «porque son los productos que más rápido se pueden poner malos».

Su publicación ha obtenido un gran alcance, llegando a tener más de 2.000 comentarios distintos. Algunos usuarios destacan que esta práctica se hace en varios supermercados, no solo en Mercadona. Por otro lado, hay quienes puntualizan que las ofertas no están disponibles únicamente los sábados por la tarde y que muchos productos solo están rebajados al 30%. «Se baja en función de la hora y de la cantidad de mercancía que tengas... yo he llegado a poner las caballas a 50 céntimos el kilo», resalta un extrabajador de la cadena valenciana.