El truco definitivo para aprender inglés: el consejo de una estadounidense a los españoles

El inglés, guste o no, es el idioma universal. Se trata de la lengua de la comunicación internacional, del comercio y las finanzas, y aunque no sea la lengua más hablada del planeta, muchas organizaciones la utilizan para comunicarse y para viajar al extranjero o hablar con personas de otro país, es el instrumento vital que no puede faltar. Pero aprender inglés cuesta a una gran cantidad de personas, especialmente en España, donde el nivel es relativamente bajo con respecto a otros países. Por eso, una estadounidense aconseja a los españoles el truco definitivo para dominarlo.

La pronunciación en inglés, por ejemplo, es una de las mayores dificultades de las personas que quieren aprender este idioma, debido a las múltiples formas en que una palabra se puede pronunciar y a las variaciones regionales, lo que hace que la fonética pueda ser especialmente desafiante.

Pero también su vocabulario extenso, que algunas veces pueda utilizar muchas palabras para describir una misma cosa, tal como sus estructuras verbales y gramaticales e incluso el miedo a errar al hablar, escribir o simplemente utilizar el inglés.

Cómo aprender inglés en poco tiempo: una estadounidense comparte un truco en TikTok que se ha hecho viral

Establecer metas claras, mantener la motivación y disfrutar del proceso de aprendizaje son sin duda una clave para superar las dificultades. Y los mejores trucos van desde la práctica y la constancia hasta la interiorización del idioma a la hora de leer libros, ver películas o escuchar audios.

Una joven estadounidense, percatada de este problema que los españoles tenemos con frecuencia, ha querido compartir un sencillo truco de pronunciación para poder hablar mejor inglés en su cuenta de TikTok.

"Si eres hispanohablante y estás tratando de aprender inglés y pronunciar las palabras mejor, aquí te tengo un buen truco”, empieza explicando la usuaria de TikTok @jmadsj123 mientras añade: "Enfócate en la ‘S’ del inglés, pronunciamos mucho, mucho, mucho, pero mucho la ‘S’ y se respira muchísimo aire".

"Cuando pronuncio la ‘S’ en inglés pongo mucho mucho mucho aire, y pongo la lengua enfrente, mientras en español la ‘S’ es mucho más suave, más atrás, mucho más secreto. Así que la próxima vez que vas a intentar hablar o decir algo en inglés pon muchísimo más enfoque en el sonido de la 'S'".