El truco para que te entre todo en la maleta en verano sin que se te arrugue nada

Hacer la maleta en verano puede convertirse en una pequeña odisea. ¿Cómo meter todo lo necesario sin que la ropa llegue hecha un acordeón? ¿Cómo optimizar el espacio sin sacrificar estilo? Aunque parezca misión imposible, hay trucos sencillos que pueden marcar la diferencia. Francisco Carpena, conocido en redes sociales como @superlatio, especializado en moda masculina y que en redes como TikTok cuenta con más de un millón y medio de seguidores, ha compartido su sistema infalible para preparar el equipaje de forma eficiente y sin arrugas. Y la clave no está en meter menos, sino en colocar mejor.

Cómo colocar la ropa para que entre todo en la maleta

El primer paso consiste en pensar la maleta como un puzzle por niveles, no como un saco sin fondo. Francisco sugiere empezar por las prendas más pesadas y que menos se arrugan, como los pantalones, que deben ir doblados con precisión, asegurándose de que no queden pliegues marcados. Esto es importante porque la parte inferior de la maleta suele estar más comprimida por el peso y los movimientos del trayecto, lo que puede provocar arrugas difíciles de eliminar. Ubica esta primera capa en la zona cercana a las ruedas de la maleta, que es la que estará abajo cuando la transportes de pie. De esta manera, evitas que las prendas más delicadas soporten el peso.

En la segunda capa, coloca ropa de algodón y prendas ligeras: encima de los pantalones, puedes colocar polos de algodón o camisetas, que tienen menos tendencia a arrugarse. El modista aconseja también utilizar los huecos que quedan entre prendas para insertar ropa de deporte, que suele ser de materiales técnicos que no se arrugan, y así aprovechar hasta el último centímetro.

Además, esta ropa se puede enrollar sin miedo, algo que también recomiendan portales especializados como Travel + Leisure y Condé Nast Traveler para maximizar el espacio. Enrollar bien una camiseta de poliéster o un pantalón de chándal puede suponer un ahorro significativo en volumen.

Si eres de los que no sale sin gorra, este consejo te encantará: rellena la gorra con ropa interior y calcetines. Así no sólo la mantendrás en forma y sin deformarse, sino que aprovecharás el espacio interno, que muchas veces queda desperdiciado. Una vez llena, colócala en un hueco intermedio de la maleta, idealmente entre ropa mullida para que no se aplaste.

Hacer la maleta en verano puede ser un desafío Freepik

¿Y la camisa? Lo más delicado va al final, especialmente si son de lino o algodón, son las grandes víctimas del equipaje. Aunque no existe una fórmula mágica para evitar que se arruguen del todo, Francisco recomienda colocarlas en la parte superior de la maleta, lo más extendidas posible. Así evitarás que otras prendas las compriman desde arriba. ¿El resultado? A tu llegada, sólo necesitarás una breve planchada o, si el hotel lo permite, colgarla en el baño mientras te duchas con agua caliente para que el vapor haga su trabajo.

No todo es ropa. Otros imprescindibles que no puedes olvidar, tal como el creador de contenido recuerda, son incluir una bolsa para la ropa sucia, para evitar que las prendas usadas contaminen el resto. También recomienda llevar una bolsa para los zapatos, especialmente si has hecho ejercicio o has caminado mucho con ellos. Las zapatillas de deporte, por ejemplo, pueden ir junto a la ropa técnica, ocupando el hueco de los laterales.

En su caso personal, no falta un pulsómetro ni su champú específico para calvos, pero este consejo aplica a cualquier artículo personal que no quieras olvidar: crea una checklist antes de cerrar la maleta para asegurarte de que nada esencial queda fuera.

Preparar la maleta con orden y estrategia puede parecer un detalle menor, pero al llegar a tu destino y abrirla, notarás la diferencia. Ropa lista para usar, menos tiempo buscando y planchando, y más espacio para disfrutar de tu viaje. Así que la próxima vez que te enfrentes a ese equipaje veraniego, recuerda: el truco no es llevar menos, es llevarlo mejor.