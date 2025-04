Vanesa Torres, experta en nutrición: "Esta es la principal causa por la que llegas con hambre a la siguiente comida"

Los expertos siempre han incidido en la importancia del desayuno a la hora de afrontar el día, especialmente si espera una jornada activa y con movimiento, ya sea por ocio o por trabajo. A primera hora del día, tan importante es alimentarse como hacerlo de la forma correcta. Un endocrino explicó que el no rompería con fruta o avena porque "es muy buena, pero romper el ayuno va a hacer que tu glucosa suba desde temprano y la insulina también".

Otros son más de salado y optan por hacerse una tostada o un sándwich para coger fuerzas de cara a la mañana. Sin embargo, a todo el mundo le ha pasado en alguna ocasión que le ha entrado hambre antes de que llegue la hora de la comida. Esto puede ser por realizar un gran esfuerzo durante las primeras horas del día, pero también puede estar marcado por el tipo de pan. Vanesa Torres, una coach de transformación y experta en nutrición con más de ocho años de experiencia, arroja luz sobre el tema en un vídeo en TikTok.

Una nutricionista recomienda no desayunar con este pan

"Déjame decirte que si desayunas esto es la principal causa por la que llegas con hambre a la siguiente comida", comienza diciendo en el vídeo mientras empieza a enseñar un tipo de pan de molde. Concretamente, la especialista muestra el pan blanco de molde y, posteriormente, explica lo que ocurre: "Solo te creará picos de insulina y te dejará al poco tiempo sin energía". "Sorprendido, ¿verdad?", incide, ya que suele ser uno de los panes elegidos a primera hora del día.

Es muy contundente sobre este tipo de pan de molde: "Yo nunca te recomendaría el pan blanco, no tiene nada de fibra y no te va a saciar nada". La fibra ayuda tanto a la digestión como a mantener un peso adecuado. Un pan con alto porcentaje de fibra también favorece a regular el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento. Vanesa no se queda ahí y lanza su propia recomendación.

Este es el pan ideal de Mercadona para desayunar

Se moja sobre el tipo de pan por el que se decanta: "Elegiría otros que estén hechos con ingredientes naturales y con más fibra para aportar más saciedad". El que coge en el vídeo finalmente es de Mercadona, concretamente el pan de molde con 35% avena Hacendado 0% azúcares añadidos con harina 100% integral. "Te voy a dar la fórmula para que lo mejores todavía más", menciona antes de concluir. Este es el último consejo para que no te entre nunca más hambre antes de la hora de comer: "Combínalo con grasas saludables y proteína, así te va a saciar más".