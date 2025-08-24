Un vecino del rural gallego alaba en un video viral la "efectividad" con la que los servicios de emergencia extinguieron un incendio forestal que él mismo notificó

El video, que ya supera las 60.000 visualizaciones y acumula más de 1.500 "me gusta", documenta con admiración la rápida intervención de los servicios de emergencia. El usuario relata cómo, tras reportar el incendio alrededor de las 16:00 horas, en apenas cinco minutos recibió una llamada de la Guardia Civil para precisar la ubicación exacta del fuego, que afectaba a una viña a 200 metros de la carretera.

La respuesta escalonada demostró una eficiencia notable: a los quince minutos de la llamada inicial, dos avionetas realizaban ya las primeras pasadas para localizar y comenzar a extinguir el incendio con agua. Poco después llegaron efectivos de la Policía Municipal y un equipo de bomberos de tierra que terminaron de sofocar completamente las llamas en un tiempo total de 20 minutos desde la alerta inicial.

Las reacciones no se hicieron esperar

El vecino, visiblemente impresionado, enfatizó que la rapidez no fue casualidad, sino resultado de una actuación coordinada y profesional. En su testimonio, descartó que el incendio pudiera haberse originado por colillas arrojadas desde vehículos, dada la distancia a la carretera, y sugirió intencionalidad al afirmar que "alguien, en vez de limpiar la finca, le prendió fuego". Los comentarios del video reflejan un amplio apoyo ciudadano hacia los servicios de emergencia gallegos, calificados como "de lo mejorcito" y recibiendo numerosas felicitaciones por su labor.