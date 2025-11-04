Viaje desde Londres a Marruecos porque le resulta más barato cortarse el pelo en Marrakech

Un joven británico de 22 años decidió viajar a Marruecos para cortarse el pelo por menos de las 41 libras que suele pagar en su peluquería de Londres. Muscab Salad, quien documentó su aventura en internet, encontró un vuelo a Marrakech por 15 libras, un taxi por 6 libras, una estancia en un hostal por 10 libras y un corte de pelo por 8 libras, todo por un total de 39 libras.

"Quedé contento con el resultado, fue tan bueno como en casa, y encima de eso, ¡tenemos unas vacaciones gratis!", bromeó Muscab después de publicar su aventura en TikTok, que desde entonces se ha vuelto viral.

Muchos elogiaron su creatividad, señalando que los barberos en Marruecos son "famosos por su habilidad", mientras que otros bromearon diciendo que podría haber encontrado un corte de pelo más barato en Londres. En cualquier caso, Muscab demostró que una escapada a Marrakech podría ser el truco más elegante para ahorrar dinero.