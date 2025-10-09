Un argentino se pone nervioso en un control policial y terminan encontrando su narcolaboratorio clandestino

En un operativo preciso, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desarticuló un laboratorio artesanal de drogas ubicado en el barrio de Mataderos. La investigación se originó durante un control vehicular en el barrio La Carbonilla, donde los agentes detectaron comportamientos sospechosos de un individuo.

El procedimiento comenzó cuando un sujeto, visiblemente nervioso, intentó evadir un control policial, arrojando una riñonera y tratando de escapar. Los uniformados lo detuvieron rápidamente, incautando diversas sustancias estupefacientes.

Tras la detención inicial, los investigadores realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso, descubriendo un elaborado espacio de producción clandestino oculto estratégicamente detrás de una puerta falsa. El lugar estaba equipado con instrumental técnico específico para la fabricación de drogas.

Hallazgos detallados por la Policía

Entre los elementos decomisados se encontraron incubadoras especializadas, procesadoras, batidoras, instrumental de laboratorio y diversas sustancias como tusi, marihuana, hongos alucinógenos, pastillas de éxtasis y micro LSD. La complejidad del laboratorio sugiere una operación sistemática de producción de estupefacientes.

El equipo policial secuestró además materiales complementarios como probetas, moldes de silicona, balanzas de precisión, frascos con anabólicos y diversos implementos para el procesamiento y acondicionamiento de drogas. La variedad de elementos indica una operación multifacética en la producción de sustancias ilegales.

La causa judicial quedó radicada en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nro. 12, a cargo del Dr. Juan Manuel Neumann. Los investigadores continúan analizando la evidencia para determinar el alcance completo de la actividad criminal descubierta.

Las autoridades mantienen la investigación abierta, buscando establecer posibles conexiones y el alcance total de la red de producción de estupefacientes desarticulada en este operativo policial.