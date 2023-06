Atracan a la hija de Lucía Etxebarria y la escritora agradece así la labor de la Policía

Lucía Etxebarria ha narrado a través de Twitter cómo este pasado 2 de junio su hija fue atracada a plena luz del día en un céntrico barrio de Madrid y ha querido agradecer la reacción de la Policía Nacional ante el suceso.

Según ha asegurado la escritora, su hija, de 19 años, se encontraba esperando a unos amigos en la madrileña plaza de Legazpi a las 14:00 cuando dos chicos le quitaron el teléfono que tenía en las manos y una cadena que llevaba al cuello.

La reacción de la joven fue dar una patada a uno de los asaltantes y comenzar a gritar. Sus chillidos alertaron a los vecinos, que avisaron a la Policía. En poco tiempo se presentaron dos agentes, un hombre y una mujer, que consiguieron dar caza a los atracadores. "Los agentes salieron corriendo como si se tratara de un sprint. A los chicos les dio tiempo a tirar el DNI y la tarjeta de crédito que iban con el móvil, en la funda, pero les detuvieron", ha explicado en el hilo publicado esta mañana en Twitter.

Según la autora de “Un milagro en equilibrio”, entre otras obras, los policías pensaban que su hija tenía 15 o 16 años "porque es muy menuda, y no aparenta más edad. No supieron que tenía 19 hasta que llegaron a la comisaría".

En el mismo hilo de la red social en el que ha narrado la experiencia de su hija, Etxebarria ha destacado la amabilidad del trato policial. "Pero no solo ayer la Policía evitó que algo peor le pasara a mi hija, sino que le tranquilizaron y le apoyaron. Y es lo mismo que he vivido yo cuando les he necesitado", ha asegurado.

Además, ha dejado por escrito su agradecimiento a los policías. "Así que, por favor si en la comisaría alguien les puede hacer llegar a esos dos agentes me agradecimiento, pues estaría muy bien".

Etxebarria también ha denunciado la inseguridad que se vive en algunos barrios y ha explicado que le han atracado cuatro veces "pero probablemente hayan sido más, no las cuento", ha asegurado.

En unas horas, el relato ha tenido más 460.000 reproducciones y miles de "me gusta".