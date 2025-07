Adam Sandler saca el palo otra vez en 'Happy Gilmore 2', la secuela de la película noventera que nadie vio venir

La semana pasada, Netflix nos hizo bailar al ritmo de los 2000 con Superestar y su homenaje al delirante fenómeno del 'tamarismo'. Ahora toca retroceder todavía más: viajamos a los 90 para reencontrarnos con una comedia de culto que marcó a toda una generación. Tres décadas después, la película que convirtió a Adam Sandler en leyenda lanza su secuela:esta semana llega 'Happy Gilmore 2'. Pero eso no es todo, porque también veremos la tensión de las UCIS londinenses, un stop motion que celebra los iconos kawaii y un thriller surcoreano.

Las novedades de Netflix de esta semana (del 21 al 27 de julio)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes de las que consideramos más interesantes, te dejamos un resumen de las 9 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Netflix:

Fiasco total: Madres detectives - martes 22 de julio

- martes 22 de julio Estado crítico: Entre la vida y la muerte - miércoles 23 de julio

- miércoles 23 de julio Cartas desde el pasado - miércoles 23 de julio

- miércoles 23 de julio My Melody & Kuromi - jueves 24 de julio

- jueves 24 de julio Una mujer normal - jueves 24 de julio

- jueves 24 de julio Terminagolf 2 - viernes 25 de julio

- viernes 25 de julio Gatillo - viernes 25 de julio

- viernes 25 de julio Los crímenes del mandala - viernes 25 de julio

- viernes 25 de julio La jugada ganadora - viernes 25 de julio

Estado crítico: Entre la vida y la muerte

Esta serie documental nos lleva al interior de los centros de trauma más importantes de Londres, donde cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A lo largo de sus episodios, sigue de cerca el arduo trabajo de médicos, cirujanos, enfermeras y personal de emergencias en situaciones extremas, con acceso exclusivo a quirófanos y unidades de cuidados intensivos. Con cámaras que muestran la tensión y la presión en tiempo real, muestra tanto las decisiones inmediatas como el lado más humano y dramático de quienes se enfundan en la bata blanca.

La docuserie consta de 6 capítulos, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir de mañana, martes 22 de julio.

My Melody & Kuromi

Ambientada en el colorido mundo de Mariland, la historia sigue a My Melody, una chica alegre que abre una pastelería junto a sus amigas Flat y Piano, y cuya tienda siempre está llena de clientes satisfechos. En contraste, Kuromi, su autoproclamada rival, intenta sin éxito atraer clientela a su confitería japonesa ubicada justo enfrente, lo que alimenta su deseo de superar a My Melody en el arte de los dulces. Todo cambia cuando My Melody encuentra un corazón rosado en el bosque, desencadenando una serie de eventos misteriosos en el pueblo. Mientras ambas se preparan para un concurso de dulces juzgado por el chef de fama mundial Pistachio, un incidente inesperado amenaza el destino de Mariland. Así, My Melody y Kuromi deberán dejar de lado su rivalidad y unir fuerzas para proteger su hogar y a todos sus amigos.

La serie consta de 12 capítulos, con una duración aproximada de 13 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir de mañana, jueves 24 de julio.

Terminagolf 2

Happy Gilmore 2 retoma la historia casi 30 años después de la original. Happy (Adam Sandler), ya retirado y en un momento económico delicado, decide volver al golf profesional para pagar la costosa formación de ballet de su hija Vienna (Sunny Sandler). Durante esta nueva etapa, Happy se enfrenta a una generación de golfistas de élite y debe adaptarse a los cambios del deporte moderno.

En el camino, no solo se cruzará nuevamente con su eterno rival Shooter McGavin (Christopher McDonald) y su antiguo interés amoroso Virginia Venit (Julie Bowen), sino que también se rodeará de nuevos y excéntricos personajes. Entre ellos, destaca un carismático caddie interpretado por Bad Bunny, además de participaciones especiales de figuras como Travis Kelce, Margaret Qualley, y cameos de golfistas profesionales como Rory McIlroy, Justin Thomas y Scottie Scheffler.

La película tiene una duración de 1 hora y 54 minutos. Estará disponible en Netflix a partir del viernes 25 de julio.

Gatillo

Yi Do (Kim Nam Gil) es un detective íntegro y ex francotirador militar. Cuando explotan los incidentes con armas de fuego, se obsesiona con descubrir el origen de esta amenaza emergente. Frente a él está Moon Baek (Kim Young Kwang), líder tranquilo, pero letal de la red criminal que trafica esas armas. Ambos empuñan un arma, pero con motivos muy distintos: uno para proteger a la sociedad, el otro para instaurar el miedo.

La serie consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del viernes 25 de julio.