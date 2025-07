Más adictivo que 'La casa de papel': el thriller español con Milena Smit y José Coronado que lleva el suspense a otro nivel

El universo literario de Javier Castillo ha traspasado las páginas para convertirse en uno de los grandes fenómenos del thriller español en streaming. Desde que publicara El día que se perdió la cordura en 2017, su nombre se ha convertido en sinónimo de tensión psicológica y giros imprevisibles. Netflix lo supo ver a tiempo y apostó por adaptar sus obras, consiguiendo con ello uno de los mayores éxitos tras el final de 'La casa de papel'.

La ficción, dirigida por David Ulloa y Laura Alvea, está basada en las dos novelas más exitosas del escritor. Debutó en 2023, alcanzando el logro histórico de liderar el ranking global de series en habla no inglesa en Netflix. El reparto también suma fuerza: Milena Smith como protagonista, junto a José Coronado, Aixa Villagrán, Raúl Prieto, Tristán Ulloa... y se suma a ellos Miki Esparbé, clave en la segunda temporada. Si todavía tienes una mínima duda sobre ella, deberías saber que las principales webs de reseñas del sector audiovisual le han dado su respaldo: 100% y 83% de aceptación de críticos y audiencia en Rotten Tomatoes, casi un notable en la plataforma de IMDb (6,8/10), y la satisfacción de haber estado nominada a los Premios Iris en la categoría de 'Mejor guión'.

El fenómeno español más impactante de los últimos años

Todo empieza en la cabalgata de Reyes de 2010 en Málaga, donde una niña, Amaya Martín, desaparece entre la multitud. Es el punto de partida para una investigación que destapa secretos oscuros y obsesiones peligrosas. Al frente está Miren Rojo (Milena Smith), una periodista en prácticas con un pasado traumático, que se obsesiona con el caso hasta convertirlo en su cruzada personal. A través de saltos temporales, la serie muestra la evolución de Miren, desde sus primeros pasos en la redacción del Diario Sur hasta su transformación en una mujer dispuesta a todo para encontrar la verdad. Cada capítulo es una trampa narrativa que mezcla drama, tensión y revelaciones que no ves venir.

Y si la primera temporada fue buena, la segunda -inspirada en la novela El juego del alma- es todavía mejor. Arranca con un sobre anónimo: una foto de una joven amordazada, acompañada de una pregunta tan simple como escalofriante: "¿Quieres jugar?". Desde ahí, Miren se adentra en un laberinto de pistas que la conducen a un colegio religioso con un historial siniestro: en 2012, dos alumnas fueron víctimas de un crimen brutal. En esta cacería la acompaña Jaime (Miki Esparbé), un periodista en busca de redención. Juntos se enfrentan a una trama que mezcla poder, violencia y secretos enterrados durante años, mientras la propia Miren pone en juego su cordura… y su vida.

Por supuesto, toda esta información solo puede ser de 'La chica de nieve', una serie exclusiva de Netflix. Si todavía no te has sumergido en el thriller español que ha dado la vuelta al mundo, este finde es el momento perfecto para hacerlo... aunque ya te avisamos: cuando empieces con sus 2 temporadas y 12 capítulos de unos 45 minutos de duración, no serás capaz de hacer un descanso.