Albania nombra a la primera 'ministra' generada por IA del mundo: "Es el primer miembro del Gobierno que no está físicamente presente"

Albania ha nombrado a la primera 'ministra' generada por inteligencia artificial de la historia. Ha sido el primer ministro del país balcánico, el socialista Edi Rama, quien ha anunciado este jueves el nombramiento de un programa informático como miembro de su Consejo de Ministros. Su nombre es Diella, y será la responsable de la cartera de Contratación Pública.

Diella es la palabra con la que se conoce "sol" en albanés. El primer ministro albanés obtuvo una aplastante victoria en las elecciones legislativas del pasado mes de mayo, y ahora acaba de nombrar a Diella, convirtiéndola en la primera ministra-inteligencia artificial de la historia de la humanidad.

"Es el primer miembro del Gobierno que no está físicamente presente, sino que ha sido creada virtualmente por IA", ha explicado el primer ministro. La herramienta será la encargada de tomar las decisiones en torno a las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén "100% libres de corrupción" y que todo el dinero público que se reparta con el sector privado se haga de una forma "completamente transparente".

Una asistente IA que se sentará en el Gobierno albanés

Diella ha sido presentada como una mujer vestida con un traje tradicional y folclórico del país balcánico. Ya fue presentada el pasado mes de enero como una inteligencia artificial asistente dentro de la plataforma e-Albania, en la que los ciudadanos pueden acceder a trámites públicos en línea.

Como asistente en la Sede Electrónica de la Administración albanesa, Diella ha ayudado a generar 36.600 documentos digitales y ha prestado cerca de 1.000 servicios a los ciudadanos. Ahora el primer ministro Rama, quien revalidó su Gobierno para un cuarto mandato en mayo, está preparando la composición de su nuevo gabinete. Por lo pronto se sabe que una de sus ministras será esta aplicación informática.

Diella nace con el objetivo de combatir la corrupción en Albania, una tarea pendiente fundamental para que el país de la península balcánica pueda entrar en la Unión Europea, algo que el primer ministro Edi Rama quiere conseguir para 2030: si lo consigue, la Unión Europea sumará 2,8 millones de ciudadanos más... y una ministra que en realidad es una inteligencia artificial.