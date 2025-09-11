Este es el primer anuncio en España hecho 100% con inteligencia artificial

La Inteligencia Artificial (IA) está avanzando a un ritmo tan imparable que nos sabemos donde podrá estar su techo. Lo preocupante es que esta novedosa tecnología se puede utilizar tanto para el bien como para el mal, tal como demuestra que, por un lado, Google haya creado una IA que crea mundos 3D en tiempo real a partir de texto o imágenes y que, por otro, los ciberdelincuentes ya la estén utilizando para _"clonar voces de los familiares y engañarnos"_.

Pues bien, dentro de los avances positivos de la IA, debes saber que esta ha roto una de las barreras que le quedaban por superar, ya que hoy te venimos a mostrar el primer anuncio publicitario en España que ha sido realizado al completo usando la Inteligencia Artificial.

El primer anuncio hecho 100 % con IA en España es de Alain Afflelou

Xiaolongbao Studios, un estudio creativo de vanguardia especializado en campañas publicitarias y en contenidos innovadores desarrollados con Inteligencia Artificial ha publicado un post en X, la antigua Twitter, en el que nos muestra el primer anuncio publicitario en España producido íntegramente con IA.

Tal como puedes apreciar en el vídeo que acompaña al citado post, el cual te dejamos sobre estas líneas, este pionero anuncio hecho 100 % con IA corresponde a una campaña de la marca de gafas Alain Afflelou centrada en los niños y adolescentes llamada "Gafas para crecer" que oferta un segundo par de gafas gratis al comprar el primero y un tercero extra durante un año.

Si nos centramos en la creación de este anuncio en sí, desde Xiaolongbao Studios nos explican que este es el primer anuncio de la historia en España "en utilizar Nanobanana para garantizar la consistencia en personajes, vestuario, escenarios e integrar el producto real de Afflelou en todas las escenas".

Además de la herramienta de Google 'Nanobanana' se han utilizado otras 5 herramientas de IA diferentes: Freepik, Suno, ElevenLabs, Topaz y Midjourney para desarrollar el guion, las imágenes, la letra y la música, los personajes y las voces de este innovador anuncio de televisión.

Obviamente, además de Xiaolongbao Studios, los cuales se han encargado de la dirección de arte, el diseño de personajes y la integración del producto de la mano de Santiago Ambit, el fundador de dicha firma , en este proyecto han colaborado diferentes empresas y profesionales relacionados con la creación de contenidos usando IA como la compañía española IAMbit, el director de animación Javier De la Chica Soriano o la fotógrafa y reportera de bodas Valentina Roteda.

Eva Ivars, consejera delegada de Alain Afflelou en España, ha explicado en LinkedIn cuales son las claves de esta pionera campaña de publicitaria:

La producción introduce personajes creados y adaptados gracias a la nueva herramienta Google Nanobanana, integrada en Freepik. Esto ha permitido mantener consistencia en los personajes y en las gafas reales de Afflelou. Cada personaje del spot cuenta con una biografía propia, lo que les otorga personalidad y profundidad sobre sus pasiones y vivencias con las gafas.

Asimismo, Santiago Ambit ha afirmado que este anuncio demuestra el potencial de la IA aplicada al marketing cuando se combina con el criterio de profesionales y con herramientas avanzadas y ha asegurado que esto supone un antes y un después en la industria audiovisual: