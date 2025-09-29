ALDI lanza en España su propio robot aspirador: aspira y friega por menos de 100 euros

Cuando la limpieza del hogar se convierte en una tarea automática, todo son buenas noticias. Pero cuando puedes automatizarla sin que tu cartera sufra un gran impacto, la noticia es aún mejor. Y es que ALDI, la cadena de supermercados que siempre nos sorprende con sus ofertas de tecnología, acaba de lanzar su propio robot aspirador con una propuesta de precio que es difícil de ignorar.

Se trata de un aspirador robot con friegasuelos 2 en 1, disponible por un precio de solo 99,99 euros. El lanzamiento se producirá en todos sus supermercados de España a partir del miércoles 1 de octubre, y estará disponible solo por tiempo limitado.

Autonomía, potencia y control inteligente

Este robot aspirador de ALDI llega con características bastante sólidas para su rango de precio:

Autonomía: ofrece una autonomía máxima de 120 minutos (dos horas).

Potencia: el dispositivo cuenta con una potencia de 25 W .

Modos de limpieza: incorpora tres modos de limpieza diferentes.

Control: puede controlarse cómodamente mediante un mando a distancia o, lo que es aún mejor, a través de una aplicación móvil.

También incluye base de carga e inicio diferido para que puedas programar la limpieza sin complicaciones.

El lanzamiento de este robot aspirador deja clara la tendencia del mercado a democratizar la tecnología del hogar inteligente. Si buscabas una opción de limpieza automática y eficiente sin tener que gastar cientos de euros, la propuesta de ALDI es, sin duda, una opción a considerar.

Además del robot, ALDI también pone a la venta otros accesorios de limpieza, como un cepillo de limpieza recargable por 14,99 euros y un limpiador de tapicería por 69,99 euros.