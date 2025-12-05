La amenaza de la que avisa el filántropo Paul Tudor Jones aterroriza al mundo: "Se necesitará un accidente donde mueran millones de personas para que el mundo se tome esto muy en serio"

Lo desconocido siempre genera inquietud. Las personas damos vueltas a toda situación que se presenta en el horizonte y sobre la que nos falta alguna información, dibujando cada posible escenario que se pueda generar en torno a ella. Y, seamos sinceros, no siempre se hace pensando en positivo.

Algo similar ocurre con la inteligencia artificial y sus posibilidades. Pese a las bondades que trata de vender la industria tecnológica que la desarrolla, existen variantes, como la que afecta a la destrucción de empleo por su implantación, que inquietan y generan desazón conforme ganan voces que alertan sobre ellas.

Los avisos acerca del riesgo de capacitar de forma excesiva y sin control a la IA han sido recurrentes por parte de figuras destacadas como Geoffrey Hinton, uno de los padrinos de la inteligencia artificial. Se trata de una hipótesis que, por lo revelado por parte del filántropo estadounidense Paul Tudor Jones, forma parte de los desvelos de personalidades destacadas del ámbito tecnológico más allá del propio Hinton.

Líderes tecnológicos asumen riesgos y falta de seguridad

Jones es un reconocido multimillonario y filántropo especializado en operaciones macroeconómicas y gran conocedor de los mercados emergentes. Es por ello que programas como Squawk Box de la cadena americana CNBC cuentan con su presencia de forma habitual, como sucediera el pasado 5 de mayo. En esa ocasión, Paul Tudor Jones comentó haber asistido a un evento exclusivo de líderes mundiales y personalidades relevantes del mundo tecnológico, cuya asistencia fijó en 40 invitados, del que reconoció salir especialmente preocupado.

Durante las charlas que se celebraron en dicha reunión, a la que tuvo el privilegio de asistir, Paul Tudor Jones reconoció que uno de los presentes, destacado líder en materia de inteligencia artificial, señaló que la población va a necesitar de un evento catastrófico para asumir los verdaderos riesgos que puede comportar la IA:

“Se necesitará un accidente en el que mueran entre 50 y 100 millones de personas para que el mundo se tome realmente en serio esta amenaza”

Jones estaba autorizado para revelar cualquier aspecto de lo comentado en la reunión, pero no así la fuente, por lo que se desconoce quién firmó tal vaticinio. Un pronóstico que, reconoció, “me asustó muchísimo”.

La causa principal de dicha hipótesis se trató en el acto y en palabras de Jones los ponentes indicaron que está “en la dinámica competitiva tan intensa entre las empresas, y también geopolíticamente entre Rusia y China”. Una inercia que requiere avanzar y perfeccionar modelos sin que haya margen de tiempo para reflexionar sobre los límites y capacidades que están otorgándose a esa nueva rama tecnológica.

Paul Tudor Jones remató su explicación apuntando que, pese a no ser un experto en tecnología, su bagaje como gestor de riesgos le hace dudar de cuanto tiene que ver con la evolución actual de la inteligencia artificial: “Debemos darnos cuenta, y hay que reconocerlo, de que toda esta gente de IA nos dice que estamos creando algo realmente peligroso. Va a ser realmente grandioso, pero no podemos hacer nada al respecto. Eso es, para su crédito, lo que nos están diciendo, y, sin embargo, no estamos haciendo nada en este momento, y es realmente preocupante”, reafirmó Jones.