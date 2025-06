Aparecen los AirPods Pro 3 en la base de datos de Apple: ¿lanzamiento inminente?

Hay productos de Apple que deberían lanzarse pronto y que, por una razón u otra, aún no han sido presentados. Es el caso del AirTag de segunda generación, que ha aparecido en el código de iOS, o del HomePod, del que también se han encontrado referencias en iOS 18.6. Otro de estos productos son los AirPods Pro 3, que no solo han surgido en el código de iOS, sino que recientemente han aparecido en una base de datos de Apple.

Pero las referencias a los AirPods Pro 3 no son lo único que tenemos. Ya conocemos muchas de las novedades que traerá la nueva generación de estos auriculares, como una función de traducción en tiempo real. Esta novedad también llegará a iOS 26 en algunas apps del sistema, como Mensajes, FaceTime o Apple Music, lo que confirma que Apple ya está trabajando en su implementación.

El lanzamiento de los AirPods Pro 3 podría ser inminente

El medio MacRumors ha localizado en una base de datos de Apple una numeración que hace referencia a un nuevo producto de audio que aún no ha salido al mercado. Aunque no pueden confirmar de qué dispositivo se trata, por los rumores y el contexto en el que se ha encontrado, creen que podría ser el identificador de los AirPods Pro 3.

Todos los AirPods y auriculares Beats de Apple tienen números de identificación Bluetooth específicos, como 0x2024 (8228) en el caso de los AirPods Pro 2 con USB-C. Recientemente, Apple ha actualizado el código relacionado con la sincronización de dispositivos, incluyendo una lista de todos los modelos de audio actuales junto a un nuevo ID Bluetooth que, previsiblemente, correspondería a los AirPods Pro 3.

El identificador hallado es el 8239, un número que no corresponde a ninguno de los auriculares actuales de Apple. En esta base de datos no se ofrece más información que las numeraciones, por lo que no hay detalles adicionales que confirmen de qué producto se trata. Aunque podría pertenecer a un nuevo modelo o a una actualización de auriculares Beats, los rumores apuntan a que este identificador pertenecería a los AirPods Pro 3.

Se espera que los AirPods Pro 3 lleguen con mejoras como pequeños cambios de diseño para una mayor comodidad, mejoras en la calidad de sonido y cancelación de ruido, y nuevas funciones de salud gracias a sensores de frecuencia cardíaca o de temperatura. Su lanzamiento podría producirse en septiembre, junto a la serie iPhone 17, tal y como ocurrió hace tres años con la presentación de los AirPods Pro 2.