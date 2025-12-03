Apple celebra 40 años de accesibilidad con un emotivo vídeo protagonizado por estudiantes de todo el mundo

La accesibilidad forma parte del ADN de Apple desde hace décadas, y 2025 llega con una mirada especial a ese compromiso. La compañía ha lanzado un nuevo vídeo centrado en cómo los estudiantes con distintas discapacidades utilizan el ecosistema Apple para vivir una experiencia universitaria completa, tanto dentro como fuera del aula, apoyándose en funciones que llevan años marcando la diferencia.

Este proyecto llega en un momento especialmente simbólico, coincidiendo con el 40 aniversario de la accesibilidad en la compañía. El vídeo no solo muestra herramientas, sino cómo estas se integran en la vida cotidiana: moverse por el campus, descubrir nuevas aficiones, estudiar o disfrutar del tiempo con amigos. Todo desde un enfoque realista, cercano y centrado en las personas.

Diseñado para cada estudiante

El vídeo sirve como recordatorio de cómo la accesibilidad no es un añadido, sino una base sobre la que se ha construido gran parte del ecosistema Apple durante cuatro décadas. En él se observa la importancia de unas funciones que permiten a miles de estudiantes participar plenamente en la vida universitaria, más allá del rendimiento académico o las horas de estudio.

La pieza reúne herramientas tan relevantes como VoiceOver, Lupa en el Mac, Acceso braille, AssistiveTouch en el Apple Watch y el iPad, el Lector de accesibilidad o el Reconocimiento de sonidos y nombres. Todas ellas aparecen integradas en situaciones cotidianas, mostrando cómo pueden transformar tareas diarias en procesos más accesibles, intuitivos y llenos de autonomía para quienes dependen de ellas.

El uso de funciones como los Subtítulos en vivo ayuda a que los estudiantes con discapacidad auditiva puedan desenvolverse con mayor comodidad en clases, reuniones y actividades sociales. La combinación de herramientas y dispositivos amplía las posibilidades de aprendizaje y facilita que cada persona adapte su experiencia a sus necesidades específicas, algo clave en la vida universitaria moderna.

La producción incorpora un número musical interpretado por estudiantes sordos y con distintas discapacidades de todo el mundo, una parte central del vídeo que funciona como celebración y reivindicación. La pieza está compuesta por el ganador del premio Tony, Tim Minchin, lo que añade una capa artística que refuerza el mensaje de inclusión y creatividad presente en toda la campaña.

Detrás de la dirección está Kim Gehrig, reconocida por trabajos anteriores centrados en la representación de la discapacidad, incluido el corto premiado con un Emmy “The Greatest”. Su enfoque vuelve a colocar a las personas en el centro del relato y conecta esta nueva producción con otras campañas recientes que han abordado la discapacidad desde el respeto, la visibilidad y la autenticidad.