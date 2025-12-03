ChatGPT podría convertirse en tu nuevo entrenador personal gracias a la app Salud del iPhone

Todo apunta a que Apple lanzará en 2026 un nuevo servicio llamado Health+, que consistiría en integrar inteligencia artificial dentro de la app Salud del iPhone. Sin embargo, parece que podríamos tener algo parecido antes, ya que OpenAI estaría trabajando en la integración de la app Salud del iPhone dentro de ChatGPT.

Aunque por el momento no está claro de qué forma podría llegar esta integración al público, en el código de la última versión de la app de ChatGPT se ha hallado una imagen que muestra la app Salud de Apple, tanto el corazón rojo característico de su icono como las diferentes secciones que podemos encontrar dentro, como Nutrición o Calidad del sueño.

Los datos de la app Salud explicados por ChatGPT

Por el momento ninguna de las compañías ha confirmado nada, pero que se haya encontrado esta imagen dentro del código de la app de ChatGPT solo puede significar que, en una futura actualización, se podría conectar la app Salud del iPhone con el chatbot de OpenAI para obtener una mejor explicación de los datos mostrados dentro de Salud y recogidos por el Apple Watch.

La imagen sugiere que ChatGPT podría ser capaz de leer los datos de la app Salud y de secciones como Nutrición, Calidad del sueño, Respiración, Pasos, Actividad o Audición. Aunque es posible obtener resultados similares haciendo una captura de pantalla y enviándola al chatbot de OpenAI, una integración nativa siempre sería una mejor solución.

ChatGPT se actualizó el pasado lunes, 1 de diciembre, así que no está claro cuándo podría llegar una nueva versión de la app con esta integración tan especial para los usuarios de Apple. De llegar, seguramente se encontraría en Ajustes > Aplicaciones y conectores, donde actualmente están disponibles servicios como GitHub, Gmail o Google Calendar.

Esta integración podría ser la primera iteración de lo que Apple está preparando para la app Salud, que presumiblemente llegaría en primavera de 2026 tras el lanzamiento de la nueva versión de Siri potenciada por Google Gemini. Veremos si la marcha del actual vicepresidente de IA ayuda a mejorar la situación y si vemos funciones tan interesantes como esta, pero por parte de Apple.