Apple confirma que la Traducción en Tiempo Real de los AirPods llegará a la UE el mes que viene

Apple anunció la Traducción en Tiempo Real de los AirPods durante la presentación de los AirPods Pro 3. Sin embargo, esta función llegó a la mayoría de países, excepto a la Unión Europea, debido a la Ley de Mercados Digitales, motivo por el que la compañía advirtió de su retraso en un comunicado. Aun así, y contra todo pronóstico, Apple ha confirmado que lanzará la función el próximo mes.

En una nota de prensa, Apple ha anunciado que la Traducción en Tiempo Real llegará a los AirPods compatibles en diciembre, como parte de iOS 26.2, una versión que ya está disponible en fase beta e incluye esta función dentro de la app Traducir. Así que, si quieres probarla, ya puedes hacerlo instalando la beta de iOS 26.2 en tu iPhone.

Cómo funcionará la Traducción en Tiempo Real de los AirPods

Cuando la función esté disponible para todos el mes que viene, configurarla será muy sencillo. Para ello, solo tendrás que seguir estos pasos:

Ponte los AirPods para conectarlos al iPhone. Asegúrate de que Apple Intelligence está activada en los Ajustes. Abre la app Traducir y toca la nueva opción llamada En tiempo real. Selecciona los dos idiomas con los que quieres que funcione: el idioma de la otra persona y el tuyo. Si es necesario, acepta la descarga de los idiomas correspondientes.

Además, esta función no estará limitada únicamente a la app Traducir. También podrás activarla manteniendo pulsadas las dos patillas de los AirPods al mismo tiempo, pidiéndole a Siri que inicie una sesión en tiempo real, añadiendo un control en el Centro de control, o incluso asignándola al botón de acción.

Qué modelos de AirPods son compatibles con la Traducción en Tiempo Real

Una de las grandes bazas de la Traducción en Tiempo Real es su amplia compatibilidad, ya que funcionará con la mayoría de modelos recientes de AirPods. Estos son los dispositivos compatibles:

AirPods Pro 2

AirPods Pro 3

AirPods 4 con cancelación de ruido

No solo el chip de los AirPods es clave para que la función opere correctamente, también lo es Apple Intelligence, la tecnología que da vida a esta nueva experiencia que debutará oficialmente con iOS 26.2.