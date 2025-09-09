Llegan los nuevos AirPods Pro: nuevo diseño, mejor calidad de sonido y funciones de salud por primera vez

Apple acaba de presentar una nueva generación de los AirPods Pro en su evento especial, tras tres años de mejoras en la segunda generación a través de actualizaciones de firmware. Estos nuevos auriculares inalámbricos llegan con avances notables que elevan la experiencia de los usuarios, como pequeños cambios en su diseño, mejoras en el sonido y, por primera vez, funciones de salud.

Su presentación era toda una incógnita, ya que hasta hace poco los rumores apuntaban a que no los veríamos. Sin embargo, se equivocaban: los AirPods Pro 3 estarán disponibles en los próximos días. A continuación, te contamos todas sus novedades, así como su fecha de lanzamiento y precio de salida.

Nuevos AirPods Pro: estas son todas sus novedades

Apple acaba de presentar los nuevos AirPods Pro 3, y lo hace con una promesa ambiciosa: mejorar todavía más la cancelación de ruido de los AirPods Pro 2. ¿Hasta dónde? Según la propia compañía, ahora es el doble de efectiva, y si los comparamos con los AirPods Pro originales, el salto es cuatro veces mayor.

Pero aquí no se acaban las novedades. Estos auriculares estrenan un sensor de frecuencia cardíaca para monitorizar nuestra actividad deportiva, algo que ya habíamos visto en los Powerbeats Pro 2. A esto se suma un nuevo diseño con almohadillas mejoradas, pensadas no solo para ofrecer un ajuste más cómodo, sino también para contribuir a una cancelación de ruido más precisa.

Además, llegan con una nueva novedad capaz de traducir en tiempo real del idioma que quieras al tuyo. Esta función permitirá que escuches la traducción de lo que estés escuchando e incluso su significado. Por si fuera poco, podremos hablar en nuestro idioma y mostrar la traducción a la otra persona con nuestro iPhone.

Los AirPods Pro 3 tienen unas nuevas almohadillas que los hacen más cómodos Apple

Precio y disponibilidad de los AirPods Pro 3

Los AirPods Pro 3 ya se pueden reservar desde la página web de Apple por 249 euros. Su lanzamiento, al igual que el de los iPhone 17, iPhone 17 Air y iPhone 17 Pro será el próximo 19 de septiembre.